Viajes y mascotas exóticas, así era la lujosa vida de Emma Coronel, esposa del “Chapo”

Emma Coronel, la esposa del “Chapo” Guzmán , vivía una vida apartada del ojo público antes de casarse con el capo; sin embargo, una vez que esto ocurrió, no perdía la oportunidad de presumir en redes los lujos y comodidades de las que disfrutaba por vivir al lado del controvertido narcotraficante.

Esto no iba a pasar desapercibido por la justicia estadounidense, quien la condenó en el 2021 a tres años de prisión por sus vínculos con el “ Chapo ” en el marco de las investigaciones por lavado de dinero y tráfico de drogas que pendían sobre su esposo.

Emma Coronel se hizo popular, sobre todo en TikTok, por sus excentricidades. INSTAGRAM/therealemmacoronel

Emma Coronel, quien fue detenida el 22 de febrero del 2021 en el aeropuerto internacional de Virginia, fue acusada de los delitos de tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, conspiración, lavado de dinero y participación en transacciones con narcotraficantes extranjeros.

No obstante, antes de su detención Emma Coronel, quien tiene dos hijas gemelas con el “Chapo”, gozaba de una vida lujosa de la que todos hablan debido a sus extravagancias.

LA VIDA RODEADA DE LUJOS QUE TENÍA EMMA CORONEL ANTES DE SER DETENIDA

Al cumplir la mayoría de edad, Emma Coronel se casó con el “Chapo” Guzmán en Durango, y su vida cambió por completo. Fue entonces que se dedicó a compartir, sobre todo a través de TikTok, sus lujos, comodidades y viajes costosos.

Una muestra de ello son las lujosas fiestas de cumpleaños que les organizaba a sus hijas, en donde invertía miles de dólares en amenidades, alimentos costosos y regalos caros para las pequeñas María Joaquina y Emali Guadalupe.

Las fiestas de cumpleaños no eran el único despliegue lujoso de Emma Coronel, pues la esposa del “Chapo” no dudaba en compartir los autos de lujo que había en su hacienda, entre los que relucían marcas como Ferrari, Lamborghini y Porsche; de igual manera, no dudaba en compartir fotos de las máquinas para contar dinero que había en la vivienda, productos de marca y viajes exóticos.

Mención aparte merecen los looks que Emma presumía durante el juicio que se celebró contra el “Chapo” en Estados Unidos, pues se presentaba usando ropa de diseñador y joyas de lujo.

Emma Coronel, aseguran, también poseía cuatro aviones privados, varias mansiones en playas mexicanas e incluso un zoológico con animales exóticos como leones, venados y panteras en uno de los ranchos, el cual era recorrido en un “trenecito” debido a su enorme extensión.

Como se ve, Emma Coronel no escatimaba en gastos cuando se vivir bien se trataba; luego de su paso por la cárcel, habrá que ver a qué negocios se dedicará de ahora en adelante, aunque muchos apuestan por que se dedicará a impulsar la marca de su esposo, “Chapo 701".