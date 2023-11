Emilio Osorio vuelve a participar en telenovela de su papá, Juan Osorio: Había dicho que no actuaría más

El joven actor Emilio Osorio suma una nueva telenovela a su carrera artística y de nuevo, será de manos de su padre, el productor de TelevisaUnivisión, Juan Osorio.

“El Halcón”, como ahora se hace llamar, el también cantante, reveló a los medios de comunicación que sí participará en la nueva telenovela que realiza Juan Osorio, “El amor no tiene receta”, protagonizada por la actriz Claudia Martín y el venezolano, Daniel Elbittar.

El finalista de La Casa de los Famosos Méxicos, había declarado que haría una pausa en la actuación para enfocarse en su carrera musical, pero finalmente no será así.

“No voy a actuar, no tendré un personaje, lo único que estaré haciendo es apoyar a la familia, somo siempre lo he hecho. Haré un breve cameo”, comentó el joven, de 20 años, al periodista Edén Dorantes.

Emilio aseguró que sólo “saldrá dos segundos”. “Si me ven, a los fans les pido que hagan captura de la escena y me la envíen. Mi papá me comentó de esta participación y yo acepté feliz”, señaló el también hijo de Niurka Marcos, con quien viajará de vacaciones a Zipolite.

Dijo, además, que en diciembre se irá de viaje para conocer Italia.