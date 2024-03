Ema Pulido revela que estuvo al borde de la muerte tras su cirugía de cadera, ¿cuál es su estado de salud? VIDEO

En una entrevista en el programa ‘Hoy’, la coreógrafa Ema Pulido reveló que tuvo una embolia pulmonar que casi le arrebata la vida

Ema Pulido, conocida principalmente por ser parte del jurado de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, reveló que estuvo al borde de la muerte tras su cirugía de cadera, a la que se sometió hace un mes.

En entrevista con el programa ‘Hoy’, la bailarina de 74 años explicó que tuvo una serie de complicaciones que alteraron su estado de salud, incluyendo una embolia pulmonar. Durante su cirugía pidió ayuda al público, porque necesitaba al menos 20 donadores de sangre.

¿Qué le pasó a Ema Pulido?

Ema Pulido, la ‘Jueza de Hierro’, fue operada el pasado 31 de enero en un hospital de la CDMX. Se reportó que la operación había sido exitosa y fue dada de alta para su recuperación.

Sin embargo, el 2 de febrero, la maestra tuvo un cuadro de desaturación pulmonar, que finalmente fue diagnosticado por los médicos como una tromboembolia pulmonar.

“En un momento dado lo pensé (en la muerte)”.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, como reveló en la entrevista con ‘Hoy’.

“Estoy chulísima porque lo logré. Estoy viva, no me llevó el payaso. Ha sido muy difícil estar en el hospital, la rehabilitación, la oxigenación; todo fue complicado”, contó.

Ema Pulido fue confirmada como jueza en la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. (Instagram @ema_pulido_)

Dijo que fue gracias a dos de sus exalumnos que la auxiliaron para llegar al hospital, si no, no hubiese alcanzado. Y después agregó: “Entonces sí tengo mucho que agradecerle a Dios por tanta gente que me quiere”.

Sobre su estado de salud, Pulido expresó que el menor de los problemas que tiene es la prótesis que le pusieron en la cadera, sobre todo por haber experimentado estar cerca de la muerte: “En un momento dado lo pensé (en la muerte). Me sentí muy tranquila, sentía como que flotaba (...) pero me sentí muy tranquila”, concluyó.

Ema Pulido será jueza en Las Estrellas Bailan en Hoy

Ema Pulido espera recuperarse totalmente de su salud para poder continuar con sus proyectos en los próximos meses, pues ahora “se siente animada”.

Eso sí, se confirmó que Pulido será parte del jurado en la nueva temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

