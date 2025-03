El VIDEO en el que David Faitelson narra cómo fue la agresión sexual que sufrió tras el partido de Chivas y América

Este 6 de marzo, David Faitelson expuso en redes sociales que fue víctima de varios ataques tras el partido América vs Chivas en el Estadio Akron, pero además de los gritos e insultos, el periodista deportivo sufrió un atentado físico con un vaso lleno de cerveza y fue agredido sexualmente.

Chivas recibió al América en los Octavos de Final de Ida correspondiente al torneo de Concachampions 2025 el pasado miércoles 5 de marzo, y al concluir este encuentro, en el que el Rebaño se impuso 1-0, David Faitelson dejó su palco y se dirigió hacia el terreno de juego, lugar en el que haría un enlace en vivo.

Sin embargo, en su trayecto se encontró con decenas de aficionados, y aunque algunos se acercaron a pedirle fotos y saludarlo, otros lo agredieron de formas terribles.

David Faitelson explica cómo fue la agresión sexual que vivió en el estadio

A través de las redes de TUDN, medio para el que trabaja, David Faitelson narró cómo fue la agresión sexual de la que fue víctima en el estadio.

“No fue lo peor que me pasó anoche, tengo que admitirlo, me da mucha vergüenza, pero tengo que decir que un aficionado metió su mano, pues prácticamente en mi cuerpo, en zonas muy íntimas… y me da mucha tristeza decir esto porque no tiene que seguir pasando. Pero no voy a hacer un drama de esa situación, hubo gente muy positiva”, dijo el periodista, visiblemente afectado.

¡DEPLORABLE! @DavidFaitelson_ relata la agresión que sufrió tras el Chivas vs América 🗣️⚽🔥



"Me da vergüenza pero un aficionado metió su mano en zonas muy íntimas de mi cuerpo"



🔴#FaitelsonSinCensura EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/MH1aSy7Sox — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 7, 2025

Sin embargo, a través de sus cuentas personales de redes sociales, dio una explicación más amplia de la terrible trasgresión de la que fue víctima, además, aclaró que esa sería la última vez que se referiría a esa situación.

“La gente empezó a aglomerarse, a pedirme fotografías. Hay un incidente, recibí muchos insultos, pero hay un incidente que es grave, me tiran un vaso, supongo yo que de cerveza que me pega en la cara, y lo que son las cosas, un aficionado del América me da su sudadera para que me limpie”.

“La agresión del vaso de cerveza no fue lo peor, lo más penoso y que me da mucha pena tener que comunicarlo, pero me siento en la obligación de comunicarlo porque yo espero que esto no vuelva a suceder y que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto…”

“Hubo un momento en el que sufrí una agresión, no se le puede llamar de otra forma, una agresión sexual. Una persona metió todo su brazo, su mano entre mis piernas y empujó hacia arriba, yo prácticamente di un salto hacia adelante, estuve a punto de caerme y bueno, es un tema que a mí me apena muchísimo que suceda”.

“No porque yo sea hombre no significa que no pueda sufrir una agresión de tipo sexual que realmente fue muy desagradable, uno de los momentos más desagradables de mi toda vida y de mi carrera como periodista”, añadió.

David Faitelson también hizo hincapié en la importancia de que los tres estadios que van a ser sede del Mundial “entiendan que tienen que colocar las condiciones propicias para que no ocurra que un periodista pues tenga que atravesar por una zona donde están los aficionados después de un partido de fútbol caliente como el que fue anoche”.

Sobre lo ocurrido anoche en el Estadio Estadio de Chivas tras el Clásico de la Concacaf… pic.twitter.com/4hczGzER5K — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 7, 2025

Atacan a David Faitelson con una cerveza y denuncia ese tipo de ataques

“Algún inadaptado aficionado me tira un vaso de cerveza en la cara… espero que haya sido cerveza, ya me bañé como dos, tres veces”

“Mucha gente dice que es parte de la pasión y que qué bueno que no fue algo que me pudo haber herido, que está bien mientras sea cerveza… yo creo que ninguna agresión a ninguna persona de ninguna clase debe ser positiva, no voy a generalizar, siempre hay una o dos personas que realmente traspasan esa línea delgada”.

David Faitelson revela que ya le pidieron una disculpa

En su video publicado el día de ayer, jueves, el periodista señaló que estaba esperando una disculpa por parte de la directiva de Chivas o de los organizadores.

Finalmente, este viernes reveló a través de X, que los directivos del Rebaño ya se comunicaron para disculparse.

“Quiero agradecer a la directiva de Chivas por el llamado que me hicieron. A Fernando Giaccardi y también a Héctor Ortiz que me expresaron su lamentación y prometieron investigar los hechos ocurridos el miércoles por la noche en el Estadio Akron. Muchas gracias también a Amaury Vergara” escribió.