El día que Cazzu habló sobre la infidelidad y dijo que era ‘imperdonable’, ¿ya sospechaba de Christian Nodal?

¿Cuál era la opinión de Cazzu sobre la infidelidad? En su afán de buscar pistas sobre el inicio de la fractura de este noviazgo tan mediático, los internautas se han dado a la tarea de rescatar toda clase de material: desde fotos, estados de Instagram y hasta entrevistas.

TE PUEDE INTERESAR:

Una charla que Cazzu sostuvo el año pasado con el influencer Grego Rossello llamó la atención en especial por sus fuertes advertencias sobre una infidelidad, ¿será que la “Nena trampa” ya sospechaba de una mala jugada de Christian Nodal? ¡Entérate de sus declaraciones que se viralizaron en las últimas horas a pesar de que se emitieron en el 2023!

¿QUÉ DIJO CAZZU SOBRE LA INFIDELIDAD?

Durante una parte de la entrevista para la sección Ferné con Grego, Cazzu respondió sin dudar a cuestionamientos íntimos y, como era de esperarse, el tema de la infidelidad no tardó en surgir, sobre todo porque el presentador le cuestionó a la trapera argentina si ella había sido infiel en algún momento de su vida.

“Para mí la infidelidad no se perdona, es el final de todo”

La “Nena trampa” fue lapidaria: para ella, una infidelidad es algo simplemente “imperdonable”. Sus palabras llamaron la atención porque, de hecho, Christian Nodal estaba ahí con ella.

“Lo tengo condenadísimo. Para mí la infidelidad no se perdona, es el final de todo”, aseguró la argentina, quien no cambió de parecer no aunque le enumeraron una serie de atenuantes que podrían merecer su perdón.

La contundente reacción de Cazzu fue rescatada por los internautas a través de plataformas como X y TikTok y mereció toda clase de opiniones positivas ya que los fans de la trapera le reconocieron la firmeza de su carácter, al tiempo que los rumores sobre una posible infidelidad por parte de Nodal se recrudecieron, ¿qué opinas tú?