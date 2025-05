Diego Amozurrutia rompió el silencio sobre las acusaciones por presunto acoso contra una famosa influencer

Hace un par de semanas, circuló en redes sociales el testimonio de una actriz e influencer que narró la amarga experiencia que vivió al salir con un hombre mayor que ella, quien habría intentado aprovecharse de ella. Aunque en un principio no se mencionaron nombres, poco después trascendió que Diego Amozurrutia era el presunto agresor, y finalmente el artista se decidió a hablar frontalmente del tema, detallando además si es verdad que existen procesos legales por estos actos.

Diego Amozurrutia negó los señalamientos de abuso y aseguró ‘estar tranquilo’

Durante un reciente encuentro con Televisa Espectáculos, Diego Amozurrutia se deslindó de las acusaciones de acoso a una joven influencer. Según externó el actor mexicano, desconoce por completo el origen de estas declaraciones, pero tampoco le roban el sueño porque afirma, sabe que en ningún momento agredió a la aparente víctima.

“Yo estoy muy tranquilo, yo sé quién soy, yo sé cómo ha sido mi vida, cómo han sido mis acciones. Y como decimos en México: ‘el que nada debe nada teme’. Entonces, bueno, no quiero hablar mucho del tema, porque la verdad es algo delicado”, apuntó.

En cuanto a la posibilidad de llevar este tema a los tribunales, el protagonista de telenovelas como “Cabo” y “Cuna de lobos”, detalló que actualmente no tiene contemplado iniciar acciones legales. Asimismo, detalló que tampoco hay ninguna denuncia hecha formalmente ante las autoridades por este caso, aunque aclaró que si esto llega a cambiar, él cuenta con abogados para defenderse.

“Tengo un equipo legal, que está respaldándome y listo para lo que sea. Por el momento no es necesario, lo único que te puedo decir, es que estoy tranquilo, que mi familia está tranquila”, concluyó, agradeciendo además por las muestras de apoyo que recibió por parte de fanáticos que defendieron su inocencia.

Diego Amozurrutia se deslindó de las acusaciones de abuso en su contra ESPECIAL

¿De qué acusaron a Diego Amozurrutia?

A través de diversos videos publicados en su cuenta de TikTok, Fer Altuzar relató que durante su juventud salió con un hombre más grande, pero se llevó una desagradable experiencia ya que supuestamente trató de intimar con ella mediante engaños, e incluso le ofreció una pastilla que sospechó eran sustancias ilícitas.

“Había un actor muy guapo, estaba como hot en ese momento. Me invitó a salir y fue todo muy bonito. Luego me dijo que me invitaba a una posada, y a mí me valía, yo lo quería ver. Pasó por mí súper tarde, me subí al coche y él estaba como acelerado, traía una cajita con pastillas y me dijo: ‘tómate una’. No sé qué era, pero me presionó mucho aunque no lo hice. Me dijo que ya habíamos llegado y era Tlalpan, un motel, no una posada. Todavía me agarró de la mano y me insistió para que subiera”.

Inicialmente, no se mencionó el nombre del actor, pero en un programa de “Sácate los ojos”, uno de los presentadores afirmó que se trataba de Diego. Por su parte, Fer Altuzar no ha dado nuevas actualizaciones ahora que el aparente agresor, quien es hermano del también actor Iván Amozurrutia, ya habló del tema públicamente.