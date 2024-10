Descubren a un querido actor de ‘Rubí' en pareja con una actriz casi veinte años menor

Un querido actor Rubí y Corazón guerrero fue captada con una celebridad 20 años menor que él, ¿qué es lo que se sabe de este controvertido romance?

Las fotografías de los actores compartiendo un íntimo momento de relajación no tardaron en viralizarse en redes sociales, sobre todo porque un intérprete muy popular en México por sus papeles de galán en reconocidas telenovelas está involucrado.

¿Sólo se trató de unas simples vacaciones o sí hay un nuevo noviazgo en el mundo de la farándula? Estos son los detalles de las imágenes captadas por un medio internacional y que dejaron con la boca abierta a más de una persona.

¿QUÉ ACTOR DE ‘RUBÍ FUE CAPTADO CON UNA MUJER MUCHO MÁS JOVEN QUE ÉL?

Hablamos de Rodrigo Guirao, un actor de origen argentino que se destacó en México gracias a sus actuaciones en el remake de Rubí del 2020, así como la telenovela Corazón rebelde, trabajos con los que logró conquistar a miles de personas gracias a su atractivo rostro.

Ahora, Rodrigo Guirao acaparó los titulares de la prensa rosa europea luego de que fuera captado en Madrid con Arianna Aragón, reconocida sobre todo por su trabajo en la serie First Dates Hotel.

Las fotos de la pareja en unas supuestas vacaciones en Madrid publicadas por la revista de espectáculos española 10 Minutos este 30 de octubre causaron sensación entre el público, sobre todo porque entre los supuestos enamorados hay una diferencia de edad de casi 20 años ya que Arianna tiene 26 años, mientras que Guirao está a punto de cumplir 45.

De acuerdo con 10 Minutos, la relación de Rodrigo Guirao y Arianna Aragón va tan avanzada, que incluso el actor argentino ya habría conocido a los papás de su novia, y aunque esta información no ha sido confirmada de forma oficial, no cabe duda de que significó una auténtica bomba sobre todo por la enorme popularidad que tiene Guirao no sólo en México, sino en toda América Latina.

