Descubre cuál es el veredicto de Maryfer Centeno sobre el nuevo corte de pelo de Peso Pluma, ¿lo aprobó?

Peso Pluma dejó atrás el llamado “corte de mordida de burro” que formó parte de su imagen durante muchos años y optó por cambiarlo por un look más formal que le queda mejor a su rostro, ¿qué dijo Maryfer Centeno de este cambio?

Hace unas horas comenzaron a circular unas fotografías de Peso Pluma que de inmediato despertaron el furor debido a que en ellas el cantante de corridos tumbados luce un corte de cabello totalmente diferente al que nos tenía acostumbrados.

¡Vaya forma de cerrar ciclos! “La doble P” y su nuevo look pronto generaron un intenso debate entre los internautas, por lo que las teorías no tardaron en aparecer: ¿El famoso se enfadó de su melena o este radical cambio de look obedece al lanzamiento de su nuevo disco?

Y mientras la controversia está a todo lo que da en redes sociales, el esperado análisis de la grafóloga Maryfer Centeno no podía faltar, ¿qué opinó la experta en lenguaje corporal del nuevo look de Peso Pluma , le favorece, qué imagen proyecta ahora el famoso?

¿QUÉ DIJO MARYFER CENTENO DEL NUEVO LOOK DE PESO PLUMA?

A través de sus redes sociales, Maryfer Centeno analizó a Peso Pluma con su nuevo corte de cabello y llegó a la conclusión que todos esperaban: ¡Se ve guapísimo!

“Es un nuevo comienzo, veremos qué pasa, pero de que se ve guapísimo se ve guapísimo”

A decir de la experta en lenguaje corporal, este nuevo corte de cabello va mucho mejor con la forma de la cara de Peso Pluma, además de que resalta los rasgos simétricos naturales de su rostro.

La foto de Peso Pluma que emocionó a todos. X/@lacomadritaof_

"¡Qué guapo se ve Peso Pluma con este look!”, aseguró la grafóloga más famosa de México, quien recalcó que con este gesto es más que evidente que el cantante está dispuesto a la evolución y a no quedarse estancado:

“Logramos ver una evolución en él, al verlo no siempre igual nos permite, con toda claridad, ver cómo evoluciona y no se mantiene en lo mismo”, resaltó Centeno, quien por otro lado resaltó la postura de seguridad que muestra en las selfies que se viralizaron en cuestión de minutos:

