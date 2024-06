¿De qué murió ‘Pato’ Levy, el hijo menor de Talina Fernández que falleció a los 53 años?

Gerardo Patricio Levy Fernández, mejor conocido como “Pato” Levy, falleció este 10 de junio a los 53 años

Fue la periodista Mara Patricia Castañeda quien reveló para Las Estrellas una noticia que acabaría por conmocionar al mundo de la farándula en México: a dos semanas de que se cumpla un año del fallecimiento de Talina Fernández, su hijo menor también murió.

Actualmente, de los tres hijos que tuvo “La dama del buen decir” sólo sobrevive Juan Jorge. Como te contamos en TVyNovelas hace unos meses, “Pato” batallaba con un problema cardíaco muy serio que al final acabó por arrebatarle la vida, ¿de qué murió Gerardo Patricio Levy, el hijo menor de Talina Fernández ?

¿DE QUÉ MURIÓ PATRICIO LEVY?

Luego de que Mara Patricia Castañeda confirmara el lamentable deceso de “Pato” Levy, periodistas como Carlo Curiel (quien trabaja con Flor Rubio en el programa Dulce y Picosito), así como el programa matutino Sale el Sol, revelaron que el hijo menor de Talina Fernández murió a los 53 años luego de sufrir un infarto fulminante.

Los problemas cardíacos de “Pato” Levy datan desde hace mucho tiempo atrás, pero como él mismo lo reveló, se agravaron luego de la muerte de su mamá, Talina Fernández, por lo que tanto él como su hermano Juan Jorge Levy organizaron un bazar para vender algunas pertenencias de Talina y recaudar fondos ya que, como él lo detalló, necesitaba una cirugía urgente.

EL DÍA QUE “PATO” HABLÓ DE SU SALUD EN TVYNOVELAS

En una entrevista especial para la edición impresa de TVyNovelas, Patricio Levy se sinceró acerca de los problemas de su corazón y reveló cómo estaba su estado de salud:

“Yo estoy mal, grave, me internaron en el hospital porque mi corazón está fallando”

“Yo estoy mal, grave, me internaron en el hospital porque mi corazón está fallando. Muchas personas me dijeron que cuando perdíamos a un ser que amamos mucho se nos rompe el corazón, y eso es lo que me sucedió a mí, literalmente”, detalló “Pato” en aquella ocasión.

“Necesito bajar muchísimo de peso porque estoy cargando mucha agua, mi corazón no está bombeando bien la sangre a donde debe ir, y lo que tengo es líquido”, declaró para TVyNovelas.