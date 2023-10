Critican al esposo de Maribel Guardia por “alarmante” pose con viuda de Julián

Hace días, Maribel Guardia hizo un viaje soñado con su marido, Marco, su nieto, José Julián y su nuera: Imelda.

Según la actriz, recorrer los parques de Disney con el niño era una de las mayores ilusiones de su fallecido hijo, Julián Figueroa, por lo que se emocionó al hacer realidad el anhelo de quien fuera el gran amor de su vida.

A través de sus redes sociales, la actriz costarricense, ha compartido una serie de fotografías del paseo en el que se ha dado un descanso luego de tanto trabajo en la obra Lagunilla Mi Barrio.

Y aunque todo ha sido felicidad después del duelo por la muerte de su hijo, los seguidores de Instagram no perdonan y ahora juzgan las poses de su marido, Marco, con su nuera, Imelda Tuñón.

Una foto en la que Maribel aparece agachada con el niño, mientras Imelda y Marco salen arriba como pareja de telenovela, ha despertado las alarmas y los comentarios negativos del público.

“Todo muy bonito, ¿pero nadie dirá nada de la pose de la viuda y el marido?”, “Yo no me le acercaría así a mi suegro, cuñado, marido de otra”, “Justo eso pensé, no es que sea mal pensada pero se presta a muchas interpretaciones”, fueron algunas de las frases que desataron un acalorado debate virtual.

Imelda Tuñón se quedó a vivir en la casa de Maribel Guardia luego de la muerte de Julián Figueroa. La actriz le ha brindado todo su apoyo y la ayuda en la crianza del pequeño José Julián, quien quedó huérfano de padre.