Conmoción mundial por la muerte de una amada influencer: las desgarradoras palabras su hermana

Con mucho dolor, la comunidad de Instagram llora la muerte de una de las influencers más queridas y amadas de las redes sociales. Luego de un año de lucha contra su diagnóstico de cáncer, la joven creadora de contenido, con 17 años, apagó su luz y hoy descansa en paz.

Se trata de la Paula Cisneros, influencer española con síndrome de down que usó sus redes sociales como trampolín para visibilizar y hablar de esta condición genética. Durante el último año, Paula Cisneros también le dio, y con fuerza, la visualización todo el tema del cáncer y cómo vivió su enfermedad, evolución y recaídas.

Murió Paula Cisneros Instagram

La modelo e influencer Sara Cisneros, hermana de Paula Cisneros, fue quien dio a conocer la triste noticia que hoy enluta a los fans de la joven creadora de contenido que vivió su vida rodeada de amor y compartiendo con sus seguidores sus experiencias.

Paula Cisneros, influencer española Instagram

Las desgarradoras palabras de Sara Cisneros por la muerte de su hermana

El pasado 17 de diciembre, Sara Cisneros sorprendió a sus fans con la fatal noticia de que su hermana de 17 años había dejado de vivir tras luchar contra el cáncer.

‘Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación. Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo. Te amamos con todo nuestro corazón mamá, Sara, papá, Audrey y Leea y todxs los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día’, escribió Sara Cisneros en honor a la menoria de Paula Cisneros.

El diagnósstico de Paula Cisneros que le cambió la vida

Paula Cisneros fue diagnosticada hace un año con un sarcoma, el cual había sido detectado tras varias pruebas médicas.

La influencer enfrentó el cáncer con mucha valentía y amor, siempre con el apoyo incondicional de su familia y en especial de su hermana Sara Cisneros que siempre estuvo allí para ella. La creadora de contenido comenzó a compartir su experiencia en redes sociales y estuvo relatando los retos del tratamiento, incluyendo quimioterapias y complicaciones.

Sara Cisneros y su hermana Paula Cisneros Instagram

‘Mucha medicación, muchas ambulancias, muchos efectos desagradables, muchas horas, días, semanas y meses aquí, muchos pijamas y muchas manualidades, algún que otro regalito y siempre siempre mi familia conmigo y el equipo médico que me cuida y me quiere mucho. Pero ¿sabéis? Sigo siendo súper fuerte y sacando una sonrisa y energía siempre que puedo (vuestros mensajitos también me ayudan mucho!) ¡Cada día un día menos!’, mensajes y frases como estos eran parte de los posteos de Paula Cisneros.