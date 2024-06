¿Cómo lucía el elenco de Vecinos en las primeras temporadas y cómo se ve hoy? El VIDEO que impactó en redes

NOT

Ahora, Vecinos volverá al aire con dos nuevas temporadas, la 16 y la 17, que se antojan llenas de retos sobre todo por la notoria ausencia de Octavio Ocaña , quien durante años interpretó de forma magistral a “Benito Rivers”, y por la avanzada edad de algunos de sus protagonistas.

Precisamente este último tema generó un intenso debate a través de redes sociales, pues muchos internautas consideraron que a Vecinos le urge incorporar rostros jóvenes, mientras que otras personas se mostraron más conscientes de que, con casi 20 años al aire, es natural que haya cambios importantes en el físico de los actores.

¿CÓMO SE VEN ACTUALMENTE LOS ACTORES DE VECINOS Y CÓMO SE VEÍAN?

Como te dijimos, cuando Vecinos inició sus transmisiones era el 2005 y su éxito fue tal que las temporadas fueron surgiendo una tras otra sin que muchas personas se percataran de lo inevitable: solo el hecho de que el pequeño “Benito” dejara de ser un tierno niño para convertirse en todo un jovencito demostró el proceso de envejecimiento de los actores.

El elenco de Vecinos comenzó de una manera y luego sufrió varias modificaciones. INSTAGRAM/vecinosoficial

La avanzada edad de intérpretes como César Bono y Édgar Vivar quedó evidenciada en una reciente aparición del elenco para dar a conocer ante la prensa algunos de los pormenores de la nueva edición de Vecinos que, aunque sí es muy esperada por los nostálgicos, también acaparó críticas.

Octavio Ocaña (3 d-i) en la octava temporada de Vecinos con sus compañeros. ESPECIAL/TELEVISA

Y es que Édgar Vivar, quien actualmente tiene 75 años, lució cansado ante las cámaras y muchos pusieron en duda su capacidad para actuar en un proyecto así dado que las horas de grabación son muy exigentes, mientras que César Bono, quien apareció caminando despacio con un bastón, también despertó las alarmas entre los internautas.

No obstante, la figura que tal vez llamó más la atención fue la de Carlos Bonavides, quien hace poco se viralizó en TikTok porque publicó un video en el que suplicaba por trabajo ya que, a sus 83 años, ya nadie lo quería contratar... ¡Vaya! Hasta Lalo España, el entrañable portero “Germán” se dejó ver muy agotado, por lo que no fueron pocos los usuarios de redes sociales que ironizaron sobre la serie:

“César Bono ya no está para esos trotes”, “Lalo España ya se ve bien acabado”, “Carlos Bonavides no les va a levantar el rating”, “Por eso es bueno ahorrar”, “Era exprimir la serie no a los actores”, “La serie debería llamarse Asilo” y “Pasó de Vecinos a Casa de retiro” fueron algunos de los comentarios con más interacciones, ¿qué opinas?