Christian Nodal fue a ver ‘Lilo y Stitch’ con Ángela Aguilar y Kunno, pero lo tundieron por esta razón: VIDEO

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Kunno no se perdieron el estreno de la nueva película de “Lilo y Stitch” , y lo mejor de todo es que compartieron la experiencia con sus fans a través de la cuenta del influencer, quien es amigo cercano de la pareja. Sin embargo, más allá de recibir comentarios positivos, quienes vieron la transmisión atacaron al cantante de regional mexicano y le recordaron a su hija, Inti. Pero, ¿qué pasó?

Nodal hizo una transmisión en vivo desde el TikTok de Kunno

Los intérpretes de “Dime cómo quieres” asistieron a un cine VIP, posiblemente en la ciudad de Guadalajara, ya que Nodal había ofrecido un concierto el día anterior.

Allí, el cantante de “Sé feliz por mí” tomó el celular de su amigo y comenzó a transmitir en vivo por TikTok.

“Hola, amigos, bienvenidos a un vlog más de mi compadre, el Kunno. Hoy venimos de Stitch, yo me puse azulito, pero mi compadre… qué outfit. Les contamos qué tan buena está la película después”, expresó Nodal frente a la cámara.

¿Por qué criticaron a Christian Nodal?

El clip, que ya suma más de 120 mil reproducciones en la plataforma, no se salvó de las críticas hacia Nodal. Algunos hicieron énfasis en el mensaje central de la película de Disney, que gira en torno a la familia. Otros, en cambio, aplaudieron a la pareja por tomarse un momento para disfrutar juntos a pesar de sus agendas.

La pequeña Inti se ha convertido en la persona preferida de Christian Nodal. Instagram

“Dile a Nodal que ‘Ohana’ significa familia, y la familia nunca se abandona”; “Me encanta la amistad de Kunno, Ángela y Nodal ”; “Haciendo de todo, menos ser un padre presente”; “¿Y tu hija?”; “Lleva a tu hija”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué está haciendo Nodal ahora?

El ex de Cazzu no se ha pronunciado en redes sociales respecto a los comentarios, y es probable que no lo haga, ya que rara vez habla públicamente de su hija Inti.

Además, el cantante mexicano está de estreno con su nuevo álbum titulado ¿Quién + como yo?, lanzado el pasado 22 de mayo, que incluye colaboraciones con Alfredo Olivas, Tito Double P y Netón Vega, entre otros.

NO TE PIERDAS: