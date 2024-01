¡Celia Lora quiere lejos a Lizbeth Rodríguez! El fuerte motivo por el que le puso una orden de restricción

Lizbeth Rodríguez se convirtió en tendencia hace unos meses, cuando reveló que estaba teniendo un romance con Celia Lora

Fue en un encuentro con medios de comunicación que Celia Lora denunció el comportamiento inapropiado que Lizbeth Rodríguez tuvo con ella a raíz de la difusión de ese rumor.

De acuerdo con la hija de Alex Lora, la influencer habría inventado el romance para que aumentaran sus seguidores e incluso planeaba mantenerlo por más tiempo, por lo que debió tomar medidas legales para frenar su conducta.

De acuerdo con Celia Lora , aunque ella siempre le insistió a Lizbeth Rodríguez para que dejara de hacer más comentarios de ese tipo, la influencer nunca le hizo caso; esto generó que la modelo tomara una drástica medida.

CELIA LORA ANUNCIA UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN CONTRA LIZBETH RODRÍGUEZ

De acuerdo con las declaraciones de Celia Lora dadas a conocer por el programa De primera mano, la creadora de contenido tomó la drástica medida para proteger, más que nada, a su popular papá Alex Lora.

“Yo cometí el error de presentarle a mi papá y en ese momento ella dijo ‘es mi suegro’ ”

“Sí, yo se la mandé, le mandé una notificación que no... no dio la cara. Mi abogado le habló... No sé si ella cree que todo es broma o qué, o que se le hizo chistoso”, relató Celia, quien detalló que también buscó proteger a su papá porque la influencer también estaba intentando lucrar con la fama del rockero:

“Yo cometí el error de presentarle a mi papá y en ese momento ella dijo ‘es mi suegro’. Y aunque fuera cierto, se vería pésimo, se vería trepadorsísima, se vería interesadísima”, relató la influencer.

ASÍ COMENZARON LOS RUMORES ENTRE UN NOVIAZGO ENTRE LIZBETH RODRÍGUEZ Y CELIA LORA

Hace unos meses, Lizbeth Rodríguez se convirtó en tendencia luego de que, a través de unas fotografías subidas a su Instagram, confirmara un supuesto noviazgo con Celia Lora; incluso aseguró que Alex Lora “era su suegro” y las apoyaba.

Cuando fue cuestionada por los medios de comunicación, Lizbeth Rodríguez reafirmó su supuesto noviazgo, asegurando que la amistad que nació con Celia Lora luego de que ambas se tomaran unas fotos para una plataforma de contenido para adultos había llegado a “algo más”.