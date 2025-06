Carlos Villagrán lanza broma pesada a “Doña Florinda” y habla de la serie de Chespirito

El martes 10 de junio, Carlos Villagrán reapareció a sus 81 años feliz y sano, luego de superar el cáncer de próstata que le habían diagnosticado hace dos años.

En conferencia de prensa, el actor que interpreta a Quico de “El Chavo del 8", promovió la prevención del cáncer de próstata, enfermedad que el “Profesor Jirafales” también padeció.

Pero tras el estreno de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, fue inevitable que Carlos Villagrán fuera cuestionado al respecto.

Quico hizo un recuento de los actores que siguen vivos de La Vecindad de El Chavo del 8, y luego soltó una broma hacia Florinda Meza.

“Nada más quedamos cuatro, La Chilindrina, Quico, Ñoño y Doña Florinda... que cada que se duermen, la velan, ¡no es cierto!”.

Sobre la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, Carlos Villagrán se limitó a decir: “Deseo que les vaya muy bien. Yo confío en el criterio de las personas, mi trabajo ahí está. Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque respeto a Roberto Gómez Bolaños”.

“El Chavo dejó una huella eterna y absoluta”... “Yo respeto lo que decidieron, y si me hubieran hablado, yo decidiría, pero no me llamaron”.

¿Quico se preocupa de lo que digan y si lo pintan como villano? El actor fue claro: “Yo pienso ser feliz y seguir siéndolo. Si a esa gente la hizo reír Quico, confío en la gente. Se darán cuenta si hay alguna mentira”.

¿Qué ha dicho Florinda Meza de la serie de Chespirito?

Florinda Meza fue enfática al aclarar que nadie le incluyó en la bioserie “Sin Querer Queriendo” ESPECIAL

Sin tener participación en la producción, ni tampoco ser nombrada con su nombre y apellido real, Florinda Meza está bajo los reflectores por cómo se le retrata en la serie.

“No estoy contenta, pero no puedo decir que no me interese”, declaró ante medios de comunicación hace unos días.

Florinda Meza dijo que no puede opinar mucho, pero desde su perspectiva, la historia de Chespirito “no tiene villanos”, sino seres humanos con “cualidades y defectos”.

“Las buenas historias tienen seres humanos, y si eso lo han anunciado como biografía, pues tiene persona”, expresó.