Carlos Salcedo ya declaró por el asesinato de su hermana Paola: los detalles

Hace un par de horas, se dio a conocer que Carlos Salcedo finalmente se presentó a la fiscalía a cargo de realizar las investigaciones correspondientes sobre el homicidio de su hermana Paola. Esta cita habría tenido como propósito recabar su versión de los hechos e incluir así las declaraciones al acta, mientras se logra determinar qué fue exactamente lo que pasó.

Si bien la presencia de familiares y personas cercanas a las víctima suele ser habitual durante las investigaciones, en el caso del futbolista podría ser por razones diferentes. Esto debido a que tan solo un par de días después del atentado, Isabel Hernández, la mamá de Carlos y Paola, aseguró que su hijo tuvo que ver con el crimen.

Carlos Salcedo ya rindió su declaración por el homicidio de Paola, su hermana

Luego de que elementos de la Fiscalía del Estado de México arribaran a las instalaciones donde se encontraba entrenando junto a su club para hacerle entrega de un citatorio oficial, Carlos Salcedo ya asistió a declarar. Esto luego de que se dijera, no tenía intenciones de colaborar y mostrara más interés en salir del país que en descubrir qué fue lo que pasó con su familiar.

Hasta el momento, se desconoce el contenido de sus dichos y si actualmente está siendo indagado por una supuesta autoría intelectual.

Hasta hace unos años, Carlos Salcedo presumía de una buena relación con su familia Instagram

La evolución del caso por el atentado contra Paola Salcedo

El pasado 30 de junio se reportó el lamentable asesinato de Paola Salcedo, hermana de Carlos Salcedo, un destacado futbolista mexicano que actualmente se desenvuelve como defensa del Cruz Azul. Las primeras versiones indicaron que la mujer habría recibido impactos de bala durante un asalto, crimen perpetrado mientras estaba con su hijo Luka, de apenas cuatro años.

Esa misma semana, la mamá del deportista publicó un inquietante mensaje en redes sociales, donde aseveró que Carlos y Andrea Navarro, su esposa, eran los responsables de esta tragedia, pues habían sido ellos quienes planearon todo. Tras estos duros señalamientos, Salcedo guardó silencio y se limitó a agradecer por el apoyo que le hacían llegar.

Por otra parte, las autoridades no revelaron si los dichos apuntando a su probable participación serían tomados en cuenta para una línea de investigación, mientras que la madre de la víctima no volvió a emitir nuevos pronunciamientos. Este es un dato que aún permanece bajo resguardo, pues no ha trascendido información referente a si esta tarde el futbolista fue cuestionado con este tema.