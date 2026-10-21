Brenda Bezares confirma que la hospitalizaron de emergencia tras HACER UN CORAJE: “estuve delicada”

“Ya pasó el susto, me libré otra vez, este fin de semana fue muy fuerte para mí”.

Brenda, la esposa de Mario Bezares, reveló que estuvo tres días hospitalizada por un dolor de estómago que retuvo relacionado con la bilis. Un coraje , según explicó, desencadenó su malestar.

A través de una historia en Instagram, Brenda compartió lo que le pasó y ademas bromeó con la muerte al publicar una fotografía donde aparece caracterizada de Catrina.

“Por eso no es bueno hacer corajes”, escribió la esposa de ‘Mayito’.

TE RECOMENDAMOS: Brenda Bezares revela que una cirugía la dejó muerta por cinco minutos: ‘Soy una sobreviviente’

Al tiempo narró que el fin de semana pasado enfrentó una complicación de salud, al grado que también presentó complicaciones relacionadas con el corazón.

“Ya pasó el susto, me libré otra vez, este fin de semana fue muy fuerte para mí”, relató la conductora.

Al tiempo, agregó que “tuve problemas con mi corazón también, estuve delicada, pero quiero agradecerle a Dios”.

Horas después de narrar su hospitalización, Brenda Bezares compartió una fotografía en la que aparece caracterizada como Catrina, el personaje tradicional mexicano asociado con la muerte.

“Por poco y ya me iba con ella. No, todavía no”, escribió junto a la imagen, en un tono que combinó el humor con el alivio de haber superado el episodio de salud.

Cabe destacar que el problema de salud que atravesó Brenda ocurrió porque ya no tiene vesícula. Por ello, sufrió una obstrucción que dejó sus intestinos inmóviles temporalmente y presentó fallas en el ritmo cardíaco debido al intenso dolor, lo que inicialmente alertó a los médicos sobre un posible problema del corazón o la necesidad de un marcapasos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Brenda Bezares denunció que el hate la destrozó emocionalmente y tuvo ataques de pánico: ‘Muy dolida’

Finalmente, Brenda sigue en recuperación aunque no reveló qué la hizo enojar tanto.