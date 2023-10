Bad Bunny anuncia una nueva gira para el 2024 y los fans sueñan con verlo en México

Incluso, a través de su canal oficial de WhatsApp, Bad Bunny ya advirtió a sus fans que no habrá nada de “Ojitos lindos": “Aquí no vas a escuchar ojitos lindos ni moscow mule. Aquí vas escuchar Mr. October, Telefono Nuevo y to eso”, adelantó el cantante, dando a entender que su setlist de este 2024 estará dominado por sus canciones más recientes.

¡Prepárate! Bad Bunny reveló que se embarcará en un nuevo tour que se extenderá de febrero a mayo, llevando al “Conejo Malo” a llevar su contagioso ritmo a aproximadamente 50 ciudades de Estados Unidos, aunque, claro, podrían confirmarse más conciertos, lo que ha despertado las esperanzas de los fans mexicanos.

ASÍ ANUNCIÓ BAD BUNNY SU “MOST WANTED TOUR 2024"

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram acompañado del mensaje “Para que vayan los reales”, Bad Bunny anunció su “Most Wanted Tour” con una curiosa caracterización, pues se ve al cantante montando a cabello con su vestimenta usada en el videoclip de “Un preview"; a continuación, el cantante se detiene a ver una pared llena de anuncios.

Si ves con más cuidado, se trata de la propaganda de su próxima gira, “Most Wanted Tour”. Bad Bunny simplemente hace un gesto, arruga el papel y lo arroja al suelo.

Aunque todavía hay más conciertos por confirmar, ya que seguramente las entradas volarán en cuestión de minutos, las ciudades anunciadas hasta el momento incluyen Chicago, Washington, Nueva York, Kansas City, Sacramento, Nashville, Charlotte, Atlanta, Orlando y San Francisco.

¿BAD BUNNY EN MÉXICO?

¿Y México? Bad Bunny no ha confirmado, hasta el momento, si ofrecerá conciertos en tierras aztecas; sin embargo, seguramente el puertorriqueño sabrá corresponder al cariño de sus fans mexicanos con algunos conciertos como parte del “Mconcirost Wanted Tour”.