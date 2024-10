Así presumió Briggitte Bozzo la ropa que Gala Montes no quiso

Briggitte Bozzo La Casa de los Famosos México, ¡le dio una lección muy creativa a su compañera del Team Mar!

Como te contamos en TVyNovelas, la amistad que pareció unir de nuevo a Briggitte Bozzo y Gala Montes sufrió una nueva fractura luego de que a la actriz se le ocurriera hablar pestes de la ropa que la estilista de “Brillitos” le envió al reality y que ella se dio el lujo de despreciar.

TE PUEDE INTERESAR:

Briggi, por supuesto, no se quedó callada y llamó “malagradecida” a Gala en un nuevo cruce de declaraciones que dejó a más de una persona con la boca abierta: “No puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”, dijo la venezolana hace unos días, ¿ya no habrá “chicas súperponedoras”?

Gala ya dijo lo que sabíamos… La tal Lau manda ropa de Shein!



Discúlpenme, pero siempre dije que la verdadera colgada de la temporada fue esa mujer. Nimodo, te tenían que poner en tu lugar 💋 pic.twitter.com/zfB2JTrluG — Aleeee ✨ (@itsaleevf) October 9, 2024

¿QUÉ PRENDA DESPRECIADA POR GALA MONTES LUCIÓ BRIGGITTE BOZZO EN SU FOTO MÁS RECIENTE?

Unos días después, cuando pareció que el pleito con la stylist Laura se había olvidado, Briggitte Bozzo se hizo presente a través de sus historias de Instagram luciendo una de las prendas que Gala no quiso y que calificó de “baja calidad”, ¡tuvo su momento de humildad!

Briggitte Bozzo se dejó ver con una elegante prenda en color vino. INSTAGRAM

“Hello, estamos en sesión de fotos, van a quedar espectaculares”, escribió “Brillitos” para acompañar una instantánea en donde se le ve con un hermoso abrigo en color vino que Gala despreció y le regresó a Laura cuando estaba en La Casa de los Famosos México ; de hecho, en redes circularon fotos de ambas actrices con la misma prenda.

Briggitte Bozzo y Gala Montes con el mismo abrigo tipo piel. ESPECIAL

Como ves, Briggitte Bozzo no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a Gala por el asunto de la ropa, un escándalo que parecía no tener importancia y que de pronto escaló a niveles virales inimaginables, ¿en qué terminará todo esto?