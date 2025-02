Aseguran que el novio de Daniel Bisogno estaba en una fiesta al momento de la muerte del conductor

Daniel Bisogno, el famoso conductor de televisión falleció el pasado 20 de febrero tras varias semanas hospitalizado en la Ciudad de México. Mientras el mundo del espectáculo lamenta su partida, las redes sociales estallaron en polémica al señalar que Charly Moreno, quien sería su pareja, estaba de fiesta justo cuando Bisogno perdió la vida.

Infobae publicó que Charly Moreno, un influencer con más de 5 mil seguidores en Instagram, se volvió tendencia en redes sociales en donde aseguraron que no estuvo al lado de Bisogno en sus últimos momentos. Esto provocó indignación, ya que, según algunos usuarios, Moreno estuvo disfrutando de un evento social el mismo día del fallecimiento del conductor.

La controversia aumentó cuando Daniel Torres, amigo de Moreno, habría compartido una serie de fotos y videos en los que se ve al influencer pasándola bien, por lo que muchos interpretaron esto como una muestra de indiferencia hacia el crítico estado de salud de Bisogno.

Daniel Bisogno recibió un trasplante de hígado hace apenas un par de meses. (Instagram @bidognodaniel)

Sin embargo, no todo está tan claro. Aunque se dijo que las imágenes se publicaron el día del fallecimiento, no se sabe con certeza si realmente fueron tomadas en esa fecha. Algunos creen que pudieron haber sido de un evento anterior. Esto ha generado opiniones divididas.

En cuanto a Charly Moreno, aunque no se ha pronunciado respecto a las acusaciones, sí compartió un emotivo carrusel de fotos donde aparece con Daniel Bisogno en su cuenta de Instagram, las cuales acompañó con el mensaje: “Mi corazón necesita aceptar lo que mi mente ya sabe. Así te recordaremos siempre. Tu hija, tu familia, tus amigos y yo”.

De qué murió Daniel Bisogno, el famoo conductor de Ventaneando

En las últimas horas se informó que el conductor y actor, Daniel Bisogno falleció debido a complicaciones tras un trasplante de hígado realizado en septiembre, según informó el programa Ventaneando a través de su cuenta de X. De acuerdo con Univisión, aunque el procedimiento fue catalogado por su hermano Alejandro Bisogno como exitoso, el artista enfrentó complicaciones de la salud que lo llevaron al hospital en repetidas ocasiones.