Aracely Arámbula se ríe de la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas

Aracely Arámbula hizo lo impensable al hablar sobre la posibilidad de que Luis Miguel llegue al altar con Paloma Cuevas.

Aracely Arámbula rompió el silencio en un programa español sobre la demanda por pensión alimenticia que interpuso en México en contra de Luis Miguel y por qué no ha cobrado los 25 millones de pesos que le depositó el cantante para sus hijos.

“Hay quien tiene desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad sale a la luz. Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto que es de ellos, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”, indicó la actriz para el programa español ‘Fiesta’, de la cadena Telecinco.

Aracely Arámbula también habló respecto a que supuestamente Luis Miguel invitó a su hijos a la boda de Michelles Salas, pero que la actriz no dejó que fueran.

“Yo me comuniqué con ella (Michelle Salas) en julio para saber dónde se iba a casar, para tenerlo con tiempo porque dije si no va su papá, con gusto le ofrezco a mi hijo para entregarla. Sí fueron invitados, pero en octubre, pero no tenía la firma del pasaporte del padre... No se trata de lo económico porque a mis hijos no les falta nada, porque incluso mis hijos viajan en avión privado desde hace dos años, sólo es una cuestión de derecho propio”.

Y sobre la posibilidad de que Luis Miguel se case con su “comadre novia” , como así se refirió la actriz en una ocasión a Paloma Cuevas, Aracely fue contundente con su opinión:

“Jajaja, me parece una pareja fenomenal, tienen mucho en común ellos, se parecen porque... los conozco a los dos, hasta linda pareja me parece que hacen”.

