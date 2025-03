Angelica Vale, en su mejor momento: El cariño del público mantiene de pie a la reina de la pantalla

En su regreso a “Juego de voces”, la actriz habla de la gran lección de vida que le dejó su padre, su conexión con la audiencia y el equilibrio entre su carrera y la maternidad.

El público ha sido un pilar fundamental en la carrera de Angélica Vale. A lo largo de los años, la actriz, cantante y conductora ha sentido su apoyo incondicional, lo que la ha impulsado incluso en los momentos más duros de su vida.

“Es algo que no se puede pagar, es hermoso, de verdad que nunca me lo imaginé. Siempre mi sueño fue estar arriba de un escenario y entretener a la gente, pero el amor que me han dado, como si fuera de la familia, es maravilloso”, compartió emocionada a TVyNovelas.

Desde que era niña, creció rodeada de luces y escenarios, lo que le ha permitido generar una relación cercana con su público. “En el aeropuerto o en cualquier lado, cuando se me acerca alguien me pregunta con mucha familiaridad: ‘¿Cómo estás?’ ‘¿Cómo está tu mami?’ Y yo les contesto igual, con mucha cercanía, porque así lo siento. Es una relación que no hay cómo pagarla, es bellísimo. El cariño del público es uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida, porque ese cariño es el que me ha hecho seguir adelante”, dijo la conductora del reality Juego de voces, que se transmite los domingos por las estrellas a las 20:30 horas.

Prueba de ello fue cuando falleció su padre, el legendario Raúl Vale. Pese al dolor, encontró en la profesión un refugio. “Cuando murió mi papá, esa noche me presenté en Monterrey, y el cariño que me dio la gente en ese show me ayudó muchísimo. Obviamente fueron momentos muy difíciles, pero ese amor me ayudó tanto a pasar la muerte de mi papá, me ayudó mucho acordarme del cariño que me habían dado esa noche. Juro que me emociono nada más de recordarlo”, expresó.

La disciplina también ha sido una enseñanza familiar que ella aplica en cada aspecto de su vida. “Mi papá dio show el día que su papá murió, y eso me tocó a mí también. Yo sé que mi papá me hubiera venido a jalar las patas si yo hubiera cancelado el show, o donde esté, me hubiera esperado para meterme una regañada porque él también lo tuvo que hacer, y eso me enseñó. Entonces, insisto, ese cariño de la gente da una fuerza y un impulso a decir: ‘Sí puedo’”.

Ahora, su regreso a los foros de grabación como conductora de la segunda temporada de Juego de voces la llena de entusiasmo.

“Definitivamente este proyecto me hizo volver, ¿cómo voy a decir que no?, no podría. Es un proyecto en el que me siento como pez en el agua, primero por los concursantes de la primera temporada, porque me convertí en ‘La tía Angy’ con Los herederos, y también porque veo tantas caras conocidas que amo profundamente”, expresó.

La comediante además elogió a los productores Lalo Suárez y Marcelo Strupini por el giro espectacular que le dieron al programa: “Son un par de genios, porque sí daba un poco de nervio saber, si se hacía una segunda temporada, a quién iban a invitar, qué iban a hacer, y qué iba a pasar, pero ahorita Leyendas contra Estrellas está increíble”.

Angélica Vale sigue demostrando que su amor por el escenario, su fortaleza y la conexión con el público son las claves de su éxito. Su regreso a este reality reafirma su pasión por el entretenimiento, con la certeza de que, sin importar los retos, el cariño de la gente siempre la impulsa a seguir adelante.