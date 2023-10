Amenazan al Consejo Mundial de la Lucha Libre por el pleito con KeMonito: ‘Sabemos dónde vive’

En los últimos meses “KeMonito”, personaje interpretado en los cuadriláteros con Jesús Juárez Rosales, ha sido noticia por protagonizar un áspero desencuentro con el Consejo Mundial de la Lucha Libre (CMLL)

Todo comenzó cuando Jesús Juárez fue sometido a una cirugía que le impidió presentarse a luchar al cuadrilátero ; sin embargo, debido al furor que el personaje desataba entre el público, los directivos tomaron la decisión de que otro luchador saliera al ring con los disfraces de “KeMonito”, los cuales, asegura Jesús Juárez, fueron creados por él mismo.

A partir de un dibujo del personaje, Jesús Juárez creó un mundo de artículos alusivos a “KeMonito” que se venden como pan caliente. Edson Vazquez

A raíz de este desacuerdo, ha comenzado una lucha por los derechos del personaje que parece lejos de terminar, pues entre denuncias de discriminación y explotación laboral por parte del CMLL, incluso ha habido lugar para fuertes intercambios verbales.

“Sólo busco que me paguen lo que me corresponde; si me retiro, que se me dé lo que se me tiene que dar por lo que ya trabajé. Estoy triste porque es una empresa que vale la pena; no por lo que está pasando voy a dejar de reconocer lo que es, tiene buenos luchadores, ha hecho buena lucha, pero al hacer esto con uno, me decepciona”, declaró “ KeMonito ” en conferencia de prensa.

AMENAZAN AL PRESIDENTE DEL CMLL, SALVADOR LUTTEROTH LOMELÍ

Durante su participación en la conferencia de prensa ofrecida por “KeMonito”, el secretario general de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales, Juan Ortiz, expresó su apoyo a Jesús Juárez y su lucha por obtener un pago justo:

“Una propuesta de ellos es ir a tirarle unos seis camiones de desperdicio afuera de su casa, sin agredir a nadie; ya sabemos dónde vive”

“Hicimos una invitación a sindicalistas de otros rubros, y tenemos ya una convocatoria de casi cinco mil compañeros que dijeron: ‘¿Quieres que cerremos la Arena México? La vamos a cerrar’, todo en defensa de los derechos laborales de ‘KeMonito’ ”.

El representante sindical Juan Ortiz también arremetió duro contra el presidente del CMLL , Salvador Lutteroth Lomelí:

“Es el que está de hijo de la ch... con él. Tenemos compañeros que trabajan en la basura, y una propuesta de ellos es ir a tirarle unos seis camiones de desperdicio afuera de su casa, sin agredir a nadie; ya sabemos dónde vive, para que se ponga a barrer y vea las ch... que hace y le hace a los compañeros”, expresó tajante.