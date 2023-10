KeMonito apunta duramente contra el Consejo Mundial de Lucha Libre: ‘Busco que me paguen lo que me corresponde’

Tal vez el nombre de Jesús Juárez Rosales no te diga mucho, pero si escuchas su apodo que le dio la fama, “KeMonito”, el popular luchador que ha sido inspiración para miles de memes, entonces seguramente te emocionarás. Ahora, el paso de Kemonito por los cuadriláteros peligra por estos motivos.

Hasta los 17 años, KeMonito se desempeñó como carpintero, hojalatero, mecánico y hasta vendedor de elotes debido a su condición de enanismo; sin embargo, tras conocer a los luchadores Gran Nikolai y Filia estrella la vida del tapatío, nacido el 3 de julio de 1967, cambió radicalmente, pues pronto comenzó a entrenarse en el mundo de la lucha libre.

El disfraz de KeMonito ya es fácilmente reconocible por los mexicanos. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Ahora, tras varios años de carrera y regalarle a sus fans momentos espectaculares en los cuadriláteros, la figura de KeMonito peligra debido a conflictos con el Consejo Mundial de Lucha Libre; conoce la historia.

EL VIDEO QUE LE DIO FAMA A “KEMONITO”

KeMonito obtuvo más atención del público luego de viralizarse , en 2020, un video en el que salió volando del ring con una barrida de Último Guerrero mientras él estaba sentado en la orilla del cuadrilátero.

La lluvia de memes que esto generó lo catapultó a la fama, a tal grado que hoy se le considera un ícono de la lucha libre que, al mismo tiempo, creó una industria de artículos comerciales con su identidad.

“BUSCO QUE ME PAGUEN LO QUE ME CORRESPONDE": KEMONITO

Si bien fue el mismo Consejo Mundial de la Lucha Libre (CMLL) quien le propuso a Jesús Juárez interpretar al mítico personaje de KeMonito, ahora hay una serie de conflictos con el organismo que el luchador ha denunciado.

“Sólo busco que me paguen lo que me corresponde; si me retiro, que se me dé lo que se me tiene que dar por lo que ya trabajé"

Sin embargo, a raíz de una cirugía, Jesús ya no pudo presentarse caracterizado como KeMonito a las funciones de lucha libre, por lo que el Consejo pidió que el personaje fuera interpretado por otro luchador; esto pudo realizarse gracias a que éste es propiedad registrada de la empresa Promociones México, Coliseo y Revolución.

Fue así que terminó la relación entre el Consejo Mundial de Lucha Libre y el luchador; el problema se agudizó cuando surgió una nueva mascota: Kemalito, personaje similar al original, sólo que en color rojo, con orejas y cuernos de diablo.

Jesús Juárez remarcó que fue él quien diseñó a KeMonito, aunque no se lo quieran reconocer. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Fue así que KeMonito denunció el despojo de su personaje en una conferencia,

donde también detalló su situación laboral en la que acusa incumplimiento de múltiples pagos, aparte de ser sometido a humillaciones, vejaciones, maltrato laboral y discriminación.

“Sólo busco que me paguen lo que me corresponde; si me retiro, que se me dé lo que se me tiene que dar por lo que ya trabajé. Estoy triste porque es una empresa que vale la pena; no por lo que está pasando voy a dejar de reconocer lo que es, tiene buenos luchadores, ha hecho buena lucha, pero al hacer esto con uno, me decepciona”, declaró el gladiador.

KeMonito ha luchado con varias personalidades del mundo de los cuadriláteros. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Además, Jesús Juárez remarcó que fue él quien diseñó a KeMonito, aunque no se lo quieran reconocer: “Se me dio un dibujo con los colores, y yo realicé la ropa y las máscaras. Además, el nombre no me fue dado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, sino por el doctor Alfonso Morales. Yo no peleo nada que sea mío”, concluyó el popular luchador.