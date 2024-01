Alfredo Adame arremete de nuevo contra Wendy Guevara y lanza un polémico comentario

Alfredo Adame, su llegada a La casa de los famosos 4 y sus explosivos comentarios contra figuras como Wendy Guevara y Apio Quijano han dado mucho de qué hablar en redes.

El polémico conductor , cuyas peleas callejeras se han viralizado en diversas ocasiones, no perdió la oportunidad de asegurar, en una charla con medios de comunicación, que él es una persona educada que no se mete con nadie a menos de que lo provoquen.

Sin embargo, también quedó claro que el conductor no piensa abandonar la polémica debido a que, de nuevo, explotó contra Apio Quijano y Wendy Guevara, a quien se refirió como “un hombre gordo con cuerpo de tamal”.

ALFREDO ADAME ARREMETE CONTRA WENDY GUEVARA PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN LCDLF

Alfredo Adame demostró en su charla con los reporteros que aún no olvida el conflicto que tuvo con Apio Quijano en el reality show Soy famoso ¡sácame de aquí!

“La otra Casa de los famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”

“El zángano haragán del Apio Quijano y otros 13 me discriminaron, me segregaron, pero les terminé ganando”, aseguró el conductor, quien también tuvo fuertes declaraciones contra Wendy Guevara , a quien acusó de hacer fracasar La casa de los famosos México:

“La otra Casa de los famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, señaló Alfredo Adame, quien en otra ocasión ya había llamado “ viejo, feo, gordo, inepto y amorfo ” a la influencer; de igual manera, acusó a Wendy Guevara de iniciar la enemistad entre ambos:

“Me dijo que era un ‘viejillo pend... y que me iba a romper la madr... ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza”, concluyó.