Alessandra Rosaldo no se queda callada y defiende a su papá tras las acusaciones de Elaine Haro

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez reaccionaron a los señalamientos por presunto acoso contra Jaime Sánchez que emitió Elaine Haro hace unos días, ¿qué dijeron al respecto?

Como te informamos en TVyNovelas , “fue a mediados de este mes de noviembre que la actriz y cantante Elaine Haro denunció, a través de sus redes sociales, que había sido víctima de acoso por parte de ‘una persona cercana a su equipo de trabajo’, y aunque ella no reveló la identidad del supuesto responsable, pronto se dio a conocer que el señalado por este delito sería Jaime Sánchez, padre de Alessandra Rosaldo y suegro de Eugenio Derbez”.

Jaime Sánchez Rosaldo no dudó en responder a estas acusaciones, negándolo todo, e incluso, amenazó con contrademandar a la actriz, señalando asimismo que la madre de Elaine Haro está detrás de todo. Ahora, Alessandra y Eugenio Derbez ya dieron sus puntos de vista sobre el caso.

ALESSANDRA SALE A LA DEFENSA DE SU PADRE, JAIME SÁNCHEZ ROSALDO

Fue durante la alfombra roja de la serie De viaje con los Derbez que tanto Alessanda Rosaldo como Eugenio Derbez no se quedaron callados, y salieron a la defensa de Jaime Sánchez ante la prensa, asegurando que Elaine Haro sólo quiere “llamar la atención”.

“Siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención”

“Mis hermanas y yo estamos con mi papá al 100 por ciento, y lo único que te puedo decir es que siento que esto viene de personas que únicamente quieren llamar la atención”, declaró Alessandra.

“Ahora no te quiero hablar yo de nada absolutamente concreto porque prefiero esperar, pero muy pronto vamos a tener algo que decir”, aseguró Rosaldo, al tiempo que afirmó, contundente, que los señalamientos son difamaciones.

“¿Te digo una cosa?, estoy bien. O sea, claro que no está padre que estén hablando de tu papá, ni de tu mamá, de nadie, pero de alguna manera estoy acostumbrada, o sea, siempre se han dicho cosas alrededor de la familia, o que si Eugenio y yo estamos separados, o que si Vadhir, siempre se han dicho cosas, entonces no me sorprende, no es nada nuevo”, concluyó.