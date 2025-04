¡Alejandro Sanz regresa a México! ¿Cuándo, dónde y qué día inicia la preventa de boletos?

¡La noticia que miles de fanáticos mexicanos estaban esperando finalmente se confirmó! El aclamado cantautor español Alejandro Sanz anunció su esperado regreso a México con su nueva y prometedora gira titulada "¿Y Ahora Qué?”. Tras el rotundo éxito de su visita en 2023, donde agotó localidades en importantes ciudades del país, el intérprete de éxitos atemporales como “Corazón Partío” y “Amiga Mía” se prepara para reencontrarse con su fiel público mexicano en una serie de conciertos que prometen ser inolvidables.

Para alegría de sus seguidores, la preventa exclusiva de boletos arrancará el próximo martes 6 de mayo a través del sistema Ticketmaster y Eticket, especialmente diseñada para los tarjetahabientes de Banamex.

Por otro lado, la venta general para todo el público dará inicio un día después, el 7 de mayo, tanto en plataformas digitales como en las taquillas de cada recinto.

Cuándo inicia la gira “¿Y Ahora Qué?” de Alejandro Sanz en México

Alejandro Sanz arrancará oficialmente su nueva gira mundial el próximo 4 de septiembre en la ciudad de Puebla. Este concierto, en el Auditorio GNP Seguros, marcará el comienzo de una serie de presentaciones que recorrerán diversas ciudades del país, entre las cuales destacan Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro y San Luis Potosí.

Conciertos de Alejandro Sanz en México 2025: ¿cuándo y dónde son?

La gira “¿Y Ahora Qué?” llevará a Alejandro Sanz a escenarios icónicos de distintas regiones del país, para que miles de fans puedan disfrutar de sus mejores canciones, así como de los temas más recientes del intérprete. Aquí las fechas y sedes oficiales confirmadas:

El primer concierto será el 4 de septiembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla. Posteriormente, el artista llegará a Mérida el 6 de septiembre, para presentarse en el Foro GNP Seguros.

Ciudad de México tendrá una doble presentación en el Auditorio Nacional los días 12 y 13 de septiembre, fechas en las que se anticipa una alta demanda de entradas dada la popularidad del cantante en la capital.

Más adelante, Alejandro Sanz se presentará en la Arena Monterrey los días 20 y 21 de septiembre, para después continuar con Guadalajara, ciudad en la que ofrecerá dos conciertos en el Auditorio Telmex, específicamente los días 25 y 28 de septiembre.

Además, el cantante actuará en Querétaro el 2 de octubre en el Hípico Juriquilla, y cerrará su gira mexicana en San Luis Potosí, el día 16 de octubre en la Arena Potosí.

Cuando se juntan demasiadas ganas, mucha música y echarnos de menos. Solo hay una pregunta por responder ¿Y AHORA QUÉ? AHORA MÉXICO 🇲🇽

Estas son las primeras fechas de la#GiraYAhoraQué y aún más por confirmar 👏👏 aquí os dejo toda la info 👇

📍Martes 6 de mayo:… pic.twitter.com/aT2Nr0SCUj — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) April 29, 2025

Set list de Alejandro Sanz en 2025, ¿qué canciones interpretará?

Alejandro Sanz promete un espectáculo único, en el que interpretará grandes clásicos que han marcado generaciones, como “Amiga mía”, “Corazón partío” o “Cuando nadie me ve”, así como también sus más recientes éxitos musicales. Entre los nuevos sencillos destaca especialmente “Hoy no me siento bien”, su colaboración junto a Grupo Frontera, la cual alcanzó la cima en las radios mexicanas durante varias semanas.

Además, también resonarán otras canciones recientes como “Palmeras en el Jardín”, sencillo que ha tenido excelente aceptación entre sus fanáticos. Según adelantó el propio artista, esta gira busca fusionar nostalgia con innovación, mostrando el constante crecimiento y evolución musical que lo han caracterizado durante toda su trayectoria.