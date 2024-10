Adrián Marcelo reapareció con ‘La Mole’ y anunció una sorpresa impactante: ‘Nos vemos pronto’

Adrián Marcelo r La Casa de los Famosos México; en esta ocasión, el youtuber regiomontano sorprendió a sus seguidores con un anuncio que causó furor, ¿de qué se trata?

Desde que Adrián Marcelo renunció a La Casa de los Famosos México en medio del escándalo , el creador de contenido se ha mantenido alejado de los medios de comunicación y, hasta el momento, no ha hablado de manera oficial sobre su salida del reality.

El influencer, que sí se ha mantenido muy activo sobre todo en su cuenta de X, no ha dejado de estar envuelto en las controversias que continuaron luego de que se confirmara la cancelación de algunos de sus shows ; es por ello que cuando Adrián Marcelo reapareció al lado de su amigo Iván Fematt “La Mole”, más de una persona se quedó con la boca abierta con la sorpresa que dio a conocer, ¡fue un bombazo!

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO ADRIÁN MARCELO EN SU REAPARICIÓN CON “LA MOLE”?

Este sábado, Adrián Marcelo dio bastante de qué hablar luego de que de forma inesperada apareciera con “La Mole” en Hermanos de Leche, el podcast que ambos tienen en YouTube.

“Compadre, aquí estoy solo en el estudio y te extraño mucho”

Todo comenzó con un lamento de “La Mole”, quien reconoció que su trabajo sin Adrián Marcelo ya no es el mismo e incluso se refirió de una forma graciosa a las charlas que tuvo con invitados especiales como Brincos Dieras y Franco Escamilla.

“Compadre, aquí estoy solo en el estudio y te extraño mucho (...) ya no puedo, me está llevando el carajo, necesito que regreses, carnal”, expresó Iván Fematt en la grabación.

En ese momento, entró Adrián Marcelo y, tras sentarse en su silla de siempre al lado de “La Mole”, confirmó que pronto estará de vuelta en el podcast Hermanos de Leche: “Disfruten este sustituto de leche ya que es el último, señores, estoy de vuelta... ¡Nos vemos pronto!”, declaró el regio.

El anuncio de Adrián Marcelo, como era de esperarse, despertó un auténtico debate entre los internautas ya que los comentarios se divieron entre felicitaciones, críticas y la expectativa de que el regio le dedique “mensajitos” a La Casa de los Famosos México en el podcast, ¿esto ocurrirá?