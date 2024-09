¿Es el fin del cuarto Tierra? Adrián Marcelo le hizo una dura advertencia a sus compañeros de LCDLFM

Conforme pasan los días, las cosas dentro de LCDLFM, uno de los programas más llamativos actualmente, cambian y se renuevan con velocidad. Estos ajustes incluyen la separación de integrantes, conflictos entre varias celebridades y hasta el término de varias treguas previamente establecidas, como anunció recientemente Adrián Marcelo.

Adrián Marcelo tomó una drástica decisión que involucra al cuarto Tierra

La competencia al interior de La Casa de los Famosos México llegó ya a un punto en el que los participantes tienen que comenzar a plantearse sus siguientes estrategias para continuar avanzando. El primero de los habitantes en tener más que claro este punto, fue Adrián Marcelo, quien ya le habría manifestado a sus compañeros que para él, se trata de un juego en solitario.

Dichas aseveraciones provocaron que la audiencia especulara sobre una posible crisis en el cuarto Tierra, al que el regiomontano pertenece. Esto ya que luego de seis semanas haciendo alianzas y estrategias en conjunto, podría estar a punto de abandonarlos a su suerte.

Así se los hizo saber a los jugadores que aún permanecen de su lado, los cuales son: Ricardo Peralta, Sian Chiong y Agustín Fernández, quienes no pudieron disimular lo mucho que les desconcierta el rechazo que reciben de parte del público. Y es que aunque llevaban días sospechando que quizá la audiencia no estaba de su lado, terminaron por confirmarlo tras la salida de Gomita, que además se convirtió en la quinta expulsión consecutiva que no les favorece.

Ante este panorama, Adrián Marcelo habría tomado la tajante decisión de informarles a sus compañeros que tiene la intención de continuar solo, es decir, ya sin armar planes para mantenerse unidos. Como era de esperarse, la idea no le agradó del todo a sus cómplices, que pese a todo, se mantuvieron firmes a su lado en medio de los problemas que ha tenido con Arath de la Torre y Gala Montes.