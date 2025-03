¿A Anuel AA se le infectó una pierna por un tatuaje? Esto dijo el cantante de su salud

En las últimas horas, diversos portales de espectáculos publicaron que el cantante de reggaetón había tenido que acudir a un centro de salud debido a un fuerte problema desatado a raíz de un nuevo tatuaje que se realizó en una pierna. Los rumores llegaron a ser tan alarmantes que los internautas temieron lo peor y, por supuesto, se desató toda una avalancha de reacciones.

Los comentarios y hasta supuestos videos sobre la supuesta infección en la pierna de Anuel AA llegaron a tal grado, que el cantante debió recurrir a sus redes sociales para publicar un video que quiso ser tranquilizador pero que en realidad sólo generó más incertidumbre entre sus fans: ¡esto fue lo que dijo de las teorías de su visita al hospital!

¿CÓMO ESTÁ ANUEL AA?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram y que de inmediato fue replicado por varios programas dedicados al espectáculo, Anuel AA le puso un alto a todas las especulaciones de su salud y negó una hospitalización de emergencia; de hecho, hasta tuvo tiempo de hacer algunos chistes sobre los rumores que se desataron acerca de él.

“El día que digan que me maten no le crean hasta que vean el cuerpo”, dijo Anuel en medio de las risas; sin embargo, para más de un internauta resultó más que notoria la dificultad para caminar que presentó el cantante al momento de la grabación, por lo que surgió una nueva teoría: tal vez no visitó el hospital pero sí tiene problemas por la infección en su pierna.

Anuel AA no habló sobre el supuesto tatuaje que le habría causado la infección y esto, claro, sólo disparó una nueva oleada de rumores a pesar de que el reggaetonero pidió no caer en noticias falsas... ¡la cojera del famoso no pasó desapercibida para nadie a pesar de sus intentos por mostrarse afable ante la cámara!

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE ANUEL AA?

Anuel AA, nacido en noviembre de 1992, es un cantante y compositor puertorriqueño de reguetón y trap latino cuyo verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago.