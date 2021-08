Anette Michel cambió 'de camiseta' por injusticias: "No hicieron las cosas de frente"

Tras seis años de ser la conductora de MasterChef México, Anette Michel abandonó el proyecto de TV Azteca para unirse al elenco de la telenovela Contigo sí, de Televisa. En entrevista con TVyNovelas, Anette nos revela que uno de los motivos que la llevó a tomar esta decisión fueron las injusticias que vivió con la nueva administración de la televisora.

Además, la también actriz, que llevaba muchos años alejada de los melodramas, nos dice que se encuentra ensayando más que nunca para realizar el papel que interpretará en Contigo sí, producción de Ignacio Sada, donde compartirá créditos con Alejandra Robles Gil, Danilo Carrera y Brandon Peniche.

¿Por qué dejaste la conducción de MasterChef? Porque creí que era el momento indicado para salir de una zona de confort; ya tenía seis años haciendo únicamente eso, entonces me cuestioné y dije: “Quiero actuar, aquí no puedo hacerlo”. A MasterChef lo amo, lo adoro, pero tenía que pensar qué seguía para mí.

¿Cómo quedó tu situación laboral con ellos? Debo confesar que con la nueva administración en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecían justas, y para Anette Michel, la palabra más importante después de equilibrio es justicia, entonces dije: “Aquí ya no es”.

¿Qué injusticias sufriste? Cosas que no voy a decir nunca porque sería faltarle el respeto a lo que siempre fue para mí, una empresa de una pieza, pero sí tengo que ser también sincera para que se sepa que lo que está pasando en este momento, y específicamente conmigo, no estaba bien; no actuaron de buena fe, eso sí te lo puedo decir, no hicieron las cosas de frente, y yo soy bien frontal, entonces, eso yo no lo respeto, y si yo no los respeto, no puedo trabajar con ellos.

¿Cómo te sientes con tu llegada a Televisa? Muy feliz, estoy extremadamente contenta, la verdad es que el recibimiento ha sido maravilloso, me han tratado muy bien, el ambiente es muy bonito, y en la producción del señor Ignacio Sada hay una amabilidad y una buena onda que me han hecho sentir como en casa.

¿Cuál será tu reto actoral en la telenovela Contigo sí? Enorme; primero, son muchos años alejada de la actuación, entonces fue muy difícil para mí. Honestamente, me ha costado mucho más que cuando hice mi primer personaje; 26 años después me llega esta oportunidad y me siento como nueva, muy nerviosa, ensayando mucho, como nunca lo había hecho en mi carrera.

¿Cuál será el mensaje de la historia? Es una gran historia de amor; yo creo que los seres humanos, sin importar cuántos años hayan pasado, la tecnología, las redes, el amor es el que nos mueve, y esta telenovela justamente está encontrando ese lugar donde la gente puede sentirse identificada, y si no, divertirse con personajes que tal vez nunca se va a sentir identificada porque son demasiado malos (risas).

¿Te gustaría conducir un proyecto después de la telenovela? Me lo preguntaron cuando vine para acá, “¿qué tienes ganas de hacer?”, y la verdad, sí tengo muchas ganas de actuar, pero sí me abrieron la posibilidad de que en un futuro pueda conducir; yo antes conducía, luego actuaba, y ese sigue siendo mi interés, poder seguir haciendo las dos cosas como se vayan presentando.

¿Consideras que hay diferencias entre actuar y conducir? Son muy diferentes por el tipo de preparación que tienes que tener; cuando voy a conducir normalmente no pierdo el sueño, acá sí. Cuando veo escenas muy difíciles las estoy repasando, como que mantiene otra exigencia, y cuando eres conductor, eres tú tal cual, solamente voy fluyendo; dependiendo el proyecto es la demanda a la persona, entonces, sí es mucho más exigente la actuación y los tiempos son mucho más largos.

