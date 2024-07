Una joven rescató a un ratón que cayó en una trampa en su casa y el VIDEO VIRAL generó un debate, ¿qué pasó?

Tener ratones en casa puede ser algo desagradable para muchas personas. Sin embargo, hay quienes creen que estos pequeños roedores son adorables y sufren cuando ven a uno atrapado en una trampa. Este es el caso de Sam, una joven que fue en contra de su familia y liberó a uno de estos animales para que “dejara de sufrir”.

El video que grabó la usuaria en TikTok se volvió viral al instante y durante días generó un debate entre las personas que lo vieron. ¿Por qué tanto revuelo con este tema?

Sam fue contundente con su decisión de salvar al ratoncito porque ella “odia” que hagan eso con los animales, por eso, vigiló para que el animal no cayera en la trampa, pero cuando se distrajo un momento, el animal se había atorado; fue así como intentó liberarlo con aceite para bebé y mucha paciencia.

En el clip, Sam, celebró: “Oigan, pues sí logré despegar al ratoncito. Me siento muy feliz. No saben lo feliz que me siento (…) No saben cómo me enojé con mi familia por esto”.

Mira el video viral de la joven que rescató a un ratón en su casa

Usuarios se dividen: ¿Sam hizo lo correcto al liberar al ratón?

Sam tiene más de 35 mil seguidores en TikTok, y su video consiguió más de 9 millones de reproducciones, la suficiente cantidad para generar revuelo entre quienes pudieron ver la historia.

El debate se dio debido a que muchos creen que Sam hizo lo correcto al liberar a un pobre ratoncito inocente, pero otros afirman que es peligroso para la salud. Eso sí, como siempre, hubo quienes no se limitaron para hacer chistes.

“El ratón llegando a su casa: ‘no saben lo que me pasó’, “Pensé que era la única que salvaba ratones y se enojaba con su familia”, “La familia viendo el porqué nunca acaban con los ratones en casa”, “Amar a los animales es amarlos a todos, no solo a los perros y a los gatos”, y “Entiendo el querer ayudar a todos los animales, pero hay que tener muy en cuenta que son vectores de muchas enfermedades zoonóticas, y los ratones con mucha más razón”, fueron algunas opiniones destacadas.

¿Es peligroso tener ratones en casa?

Las ratas y ratones causan muchos daños en las familias. No solo se comen la comida, los libros, algunos muebles y hasta los cables, sino también dejan orina y excremento que pueden generar varias enfermedades peligrosas como: