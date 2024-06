¡Doble nocaut! Un luchador perdió la pelea y su novia lo dejó en shock por su propuesta de matrimonio: VIDEO

Lukas Bukovaz, un luchador de Artes Marciales Mixtas (MMA), vivió un momento terriblemente vergonzoso cuando perdió la pelea en el octágono frente a Jan Michalek y fue bateado por su novia la misma noche.

Todo ocurrió en el torneo Clash of the Stars, que se llevó a cabo en República Checa. Si bien la suerte no estaba a su favor, el luchador se armó de valor y aun así le pidió matrimonio a quien era su actual pareja.

¿Qué respondió la novia? Mira el video viral

“¿Te quieres casar conmigo?”, dijo Lukas mientras se arrodillaba y mostraba el bellísimo anillo.

No obstante, ella guardó silencio por unos segundos y respondió algo que dejó en shock a todos los presentes: “Basado en todo lo que ha sucedido, creo que probablemente no. No lo creo”.

Lors de l’événement "Clash of Stars 8" à Ostrava, Lukáš Bukovaz, un combattant tchèque de MMA, a vécu un moment malaisant. Après une défaite en combat, il a demandé sa petite amie en mariage dans l’octogone, mais elle a refusé en l’accusant de l’avoir trompée avec une actrice… pic.twitter.com/usryyyk2hg — Claire Langoulant Royaliste Légitimiste Catholique (@RoyalisteFiere) June 25, 2024

Más de 25 mil personas que estaban viendo el suceso desde las gradas no se contuvieron y comenzaron a abuchearla. Aunque muchos estuvieron en desacuerdo con ella, la mujer explicó que Lukas le había sido infiel, algo que él negó rotundamente.

Sin duda, es un momento que Lukas Bukovaz jamás olvidará y que quedará guardado en su corazón herido.

Lukas Bukovaz ‘se vengó’ de su exnovia con una jugada inesperada

Eso sí, el famoso deportista no perdió la oportunidad de aprovechar la popularidad de su video viral y compartió él mismo el fragmento en Instagram. Pero también decidió vengarse al presentar a su nueva pareja, la actriz de cine para adultos Nikola Lauberová.

Critican al luchador Lukas Bukovaz por presentar a su nueva novia

Los fans han reaccionado divididos ante esta escena de telenovela. Muchos creen que el luchador hizo lo correcto al buscarse a otra mujer después del rechazo, mientras que otros le dieron la razón a su ex novia, quien lo señaló de infiel.

