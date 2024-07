¡Jamás lo olvidará! Una mujer se hizo VIRAL por la forma en la que terminó su desastrosa primera cita: VIDEO

Las primeras citas son un reto para las parejas que deciden darse una oportunidad en el amor. Sin embargo, gracias a las redes sociales, sabemos que algunas terminan peor que otras. O al menos esto es lo que afirma una mujer que publicó su anécdota en TikTok y se hizo viral por la forma en la que terminó el desastroso encuentro.

La usuaria identificada como Inés García González (@igg_2020) estaba emocionada por la primera cita que tuvo con un hombre vía Internet. Se vieron en el lugar, y fue allí donde comenzó todo, pues se trataba de una hamburguesería.

Inés contó que si bien pudo soportar pasar una primera cita en una cadena de hamburguesas, esto fue lo que menos le molestó.

¿Por qué fue una pésima cita? Esto dijo la mujer

La mujer recordó que el hombre llegó puntual al lugar, y lo primero que dijo fue desagradable: “Cuando llego, él ya estaba. Nos saludamos, me mira y me dice: ‘ay, pensé que eras más linda’”.

Ella dejó pasar esta primera red flag y le dio una segunda oportunidad, pero rápidamente bajó sus expectativas. Resulta que tampoco le pareció la comida que ella ordenó, pues le dijo que “eso engordaba mucho”.

Para la mala suerte de Inés esto no fue lo único que pasó. “La cosa aquí iba todo mal”, subrayó. Y es que el hijo de ella le marcó por teléfono, pero él le arrebato el smartphone para responder en su lugar.

¿Qué pasó después de la cita con un hombre?

Visiblemente harta, Inés le dijo que tenía que irse, pero el hombre le pidió una oportunidad más para verse de nuevo a través de un mensaje de texto. Sin embargo, ella lo rechazó contundente y le dijo: “No, te agradezco”. A lo que él le respondió tajantemente: “Después se quejan de que están solas”.

Usuarios opinan sobre la terrible cita de la mujer

Tanto Inés como sus seguidores quedaron confundidos por la actitud del hombre después de la desastrosa cita. En los comentarios, quienes vieron el video no solo contaron sus propias anécdotas, sino que criticaron el actuar del hombre en este tipo de encuentros.

Comentarios como “Al primer comentario, me doy vuelta y me voy”, “Te quedaste corta, es un animal de ese tipo”, “Hola, tengo un imán para los bobos, por no decir otra cosa”, “Qué torpe y poco delicado que es ese fulano”, “Tendrías que haber aplicado la técnica del voy al baño y vuelvo” y “¡Deberías catalogarlas como citas terroríficas!”, destacaron en la publicación de TikTok.