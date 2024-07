Fofo Márquez festejó su cumpleaños en la cárcel y su novia le envió un emotivo mensaje

Tres meses después de su aprehensión, el ‘Fofo’ Márquez continúa recluido en un centro penitenciario del Estado de México, donde deberá permanecer hasta que se resuelva su sentencia. Posteriormente, tendrá que cumplir con el tiempo que le sea impuesto, que de acuerdo con lo que se sabe de su caso, podría ser mínimo de 13 años.

Ante este panorama que parece no pintar bien para su situación jurídica, el influencer celebró su cumpleaños número 27, fecha que a diferencia de como acostumbraba hacer en libertad, no pudo pasar rodeado de extravagantes festejos. Sin embargo, aún cuenta con la compañía de su novia, quien no dejó pasar esta fecha desapercibida y le dedicó un mensaje reiterándole todo su apoyo.

El ‘Fofo’ Márquez pasó su primer cumpleaños en prisión: la felicitación de su novia

Mediante una serie de historias publicadas en su perfil personal de Instagram, Melanie, la novia del polémico influencer que enfrenta cargos por lesiones mayores, mismas que ya son consideradas como intento de feminicidio, recordó al joven en su cumpleaños, día que vivió en prisión. “Feliz aniversario de vida, cada día te extraño más”, sentenció la también creadora de contenido, quien inmediatamente recibió decenas de críticas por sus dichos.

Estos señalamientos no le fueron indiferentes y respondió de manera contundente, reiterando que su novio ya está pagando lo que hizo y está arrepentido.

“Sí, sí, sí. Júzguenme, critíquenme, hablen, déjenme de seguir y cancélenme, lo que quieran. Yo solo espero que jamás les toque vivir algo así, y si sí, que les toquen personas como ustedes”, escribió, dando a entender que, sin importar lo que digan, ella sigue firme en su intención de acompañar a Márquez en este proceso.

En qué va el caso del ‘Fofo’ por intento de feminicidio

En semanas pasadas, se dio a conocer que el tribunal a cargo de su caso determinó vincularlo a proceso por tentativa de feminicidio contra Edith ‘N’, una mujer a la que agredió físicamente tras un incidente vial. Después de lo ocurrido, la víctima recaudó pruebas y levantó una denuncia en su contra, que se sabe, trascendió rápidamente por la gravedad de las lesiones que le causó.

YouTube, X

El siguiente paso es una audiencia en la que sus abogados tendrán una última oportunidad de presentar pruebas a su favor, además de que resta esperar la condena que se le decida imputar ahora que existen elementos suficientes para comprobar que actuó con dolo, lo que podría significarle una pena de entre 13 y 46 años tras las rejas. Esta cifra dependería de las agravantes que se encuentren y la estrategia que los equipos legales de ambas partes implementen.