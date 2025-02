Erika Buenfil defiende a Lety Calderón y dice que los nuevos talentos “son de polvorón”

El escándalo por la cachetada real que le dio Lety Calderón a Karla Esquivel genera reacciones.

Aunque la escena con la cachetada ocurrió a mediados de 2024, el tema revivió porque Karla Esquivel dio sus primeras declaraciones públicas sobre el tema, quejándose de que Lety Calderón nunca le ofreció disculpas por el tremendo golpe que le dio frente a las cámaras.

Al ser una situación que muchas actrices y actores han vivido en escena, surge la pregunta cuando la prensa encuentra a otras protagonistas de telenovela, como Erika Buenfil.

La reina del TikTok decidió defender a Leticia Calderón, y aunque no estaba muy enterada del tema, emitió una opinión en la que se refirió también de las nuevas generaciones de actores.

“Yo no creo que Lety le hubiera querido golpear. Porque Leticia y yo tenemos 40 años o más de carrera y ahora (las actrices) son de polvorón”.

“A todas nos han cacheteado y hemos cacheteado a través de una y mil telenovelas. Tal vez la chica no se movió bien...”, dijo Erika Buenfil.

“No sé realmente qué pasó pero si así fue, qué pena, y vuelta a la hoja y que ponga la (mejilla) para que le dé la de regreso ¡y ya!”, insistió Buenfil.

¿Qué dijo Leticia Calderón?

A decir de Lety Calderón, todos sabían que la cachetada sería real, pues incluso ella advirtió que solo daría una, y que en esa única toma, toda la escena debería quedar impecable.

“Estaba muy entendido que la cachetada era real”, pues explicó que cuando son “truqueadas”, se miden y ensayan, y ellas no hicieron eso, según contó la propia Lety en un audio presentado por “Sin Lisonja”, el programa de YouTube de Alex Kaffie.

Calderón afirmó: “Sí le dije '¿estás bien?’ y no me contestó, se dio la vuelta y se fue dije ‘oops’... No fue un golpe sí fue un fregadazo, sí fue una cachetadota”.

“Todavía comentamos entre los actores sobre las cachetadas... No entiendo por qué meses después (Karla) buscó al productor y se quejó y todo, en vez de habérmelo dicho a mí directamente y yo decirle ‘discúlpame’, porque no tengo ningún empacho en ofrecer disculpas, no soy orgullosa ni mucho menos. Pero yo francamente estaba haciendo mi trabajo y lo que el director me pidió”.