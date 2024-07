¿De qué se tratará la secuela de Yo soy Betty, la fea? Las pistas, en el tráiler oficial de la serie

El avance oficial de Betty, la fea: La historia continúa reveló una probadita de lo que veremos en este proyecto que se antoja para ser un éxito arrollador del streaming, ¿de qué va la trama y a qué personajes veremos en esta ansiada continuación?

En tan sólo cuatro días, este 19 de julio, la esperada secuela de Yo soy Betty, la fea llegará al streaming de la mano de Amazon Prime Video y, como era de esperarse, las especulaciones sobre de qué se tratará la nueva serie están a full en redes.

Amazon ya había revelado pequeños adelantos e imágenes que nos dieron destellos de lo que veríamos en la producción colombiana; sin embargo, con el primer tráiler de Betty, la fea: la historia continúa el público fue testigo de poco más de dos minutos de puro chisme... ¡el “Cuartel de las feas” se dejó ver, y más poderoso que nunca!

LAS PISTAS EN EL AVANCE OFICIAL DE BETTY LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA

El regreso de los protagonistas y un viejo look

Es verdad, “Betty” le dijo adiós a su clásico copete en la telenovela original para darle paso a un look renovado; sin embargo, en esta ocasión no sólo vemos que Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco regresan a sus papeles protagónicos de “Armando Mendoza” y Beatriz Pinzón”, sino que además “Betty” retoma su viejo look clásico, con un peinado y anteojos similares a los de la primera temporada.

Un funeral intrigante

Otro de los aspectos del avance que desató bastantes teorías fue el hecho de que en el tráiler se ve un accidentado funeral en donde “Betty” tiene uno de esos incidentes que tanto hizo reír a la audiencia a finales de los 90’s, ¿pero quién murió?

Un vistazo a “Mila”

Seguramente, lo que más fascinó a los internautas fue el hecho de que se presentó, con lujo de detalles, el aspecto de “Mila”, la hija única de “Armando” y “Betty” que sorteará varios obstáculos tanto a nivel personal como laboral en Ecomoda, la empresa de sus papás.

Parece que en Ecomoda casi todo sigue igual: “mucho chisme, little working” 🤭🤓



¿Están listos para #BettyLaFea La Historia Continúa? Espérenla el 19 de julio. pic.twitter.com/TeCF4uKSMo — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) June 13, 2024

Rostros conocidos... ¡vuelve el “Cuartel de las feas”!

“Feddy”, “Bertha”, “Aura María” y “Sandra” son algunos de los miembros del “Cuartel de las feas” que se dejaron ver en este avance oficial, ¡pero eso no es todo” pues también regresarán personajes como “Mario Calderón”, “Guty Gut”, la entrañable “Patricia Fernández” y hasta el gracioso “Nicolás Mora” que seguramente nos harán reír con sus ocurrencias.

Resurge el viejo pleito entre “Betty” y “Marcela”

Aunque el avance no fue amplio, sí dejó entrever que a pesar de los años “Marcela Valencia” todavía le guarda rencor a “Betty”, y está lista para cobrarle todo su atrevimiento con intereses, ¿quién se impondrá en esta ocasión?

¡Llegó la magia!

Ecomoda no sería lo mismo sin “Hugo Lombardi”: todos lo sabemos y es por ello que, para la continuación de Yo soy Betty, la fea, Julián Arango fue convocado de nuevo para interpretar el papel que lo proyectó a nivel internacional, ¡seguramente tiene más insultos preparados para “Betty”!

Un heredero que se quedó en la incógnita

En cierta parte del avance, “Roberto Mendoza”, el padre de “Don Armando”, hace una impactante revelación: dividió sus acciones en tres partes, pero el nombre del último beneficiario quedó en la incógnita, ¿será “Freddy”, quien se desmayó al escuchar el nombre?

LA RESEÑA OFICIAL DE BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA

“Esta nueva serie cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila”, se lee en el resumen oficial del video compartido por Prime.