Tótem, la película mexicana que compite en los Oscar 2024: de qué trata y dónde verla

¡Impacto total! Descubre los detalles más reveladores de ‘Tótem’, la película que está conmocionando a críticos y audiencia

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), encargada de otorgar los premios Oscar a las películas más destacadas del año, anunció recientemente la lista de proyectos cinematográficos en la recta final para obtener una nominación en la ceremonia de 2024. ‘Tótem’ destaca en la categoría a Mejor Película Internacional. Pero, ¿por qué está generando tanto revuelo?

La cinta dirigida por Lila Avilés competirá con otras destacadas producciones internacionales como ‘La sociedad de la nieve’, ‘Amerikatsi’, ‘The Monk and the Gun’, ‘The Promised Land’, ‘Fallen Leaves’, ‘The Taste of Things’ y ‘Perfect Days’, entre otras.

Las votaciones para seleccionar a los proyectos más destacados se llevarán a cabo entre el 11 y el 16 de enero, y los nominados a los premios Oscar 2024 se darán a conocer el 23 de enero.

‘Tótem’: ¿De qué trata la Película Mexicana?

La película ‘Tótem’ narra la historia de Sol (Naima Sentíes), una niña de 7 años que pasa el día en casa con su abuelo mientras ayuda en los preparativos para la fiesta sorpresa de su papá. Sin embargo, a lo largo del día, el caos se apodera de toda su familia, revelando grandes secretos que fracturan su relación. La pequeña niña aprenderá a abrazar la esencia de dejarse llevar por la vida.

"(Tótem es) uno de los pocos milagros auténticos que puede lograr una película”.

El guion estuvo a cargo de Avilés, manteniendo la idea original hasta la proyección de las imágenes, en una combinación deslumbrante con la música de Thomas Becka y la fotografía de Diego Tenorio.

‘Tótem’ actualmente se exhibe en cines. (Limerencia Films)

La película ha tenido un extenso recorrido por diversos festivales de cine, incluyendo la edición 73 de Berlín, el Telluride Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ganó el premio a Mejor Película, entre otros.

Críticos que ya vieron ‘Tótem’ la describen como una obra que “duele”, pero que tiene una “energía única”.

Leslie Felperin, de ‘The Hollywood Reporter’, la destaca como “un retrato de una familia mexicana que rebosa belleza y dramatismo”. Jonathan Romney, de ‘Screendaily’, la celebra como “uno de los pocos milagros auténticos que puede lograr una película”. Finalmente, Peter Debruge dijo en su crítica en ‘Variety’ que la película es "íntima y muy rica emocionalmente”.

¿Dónde ver ‘Tótem’ completa?

Actualmente, puedes disfrutar de ‘Tótem’ en cines nacionales como Cinépolis y Cinemex, incluyendo la Cineteca Nacional y Cine Tonalá.

¡No te pierdas esta impactante obra que ha conquistado a críticos y audiencias por igual!