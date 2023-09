Premios Ariel 2023: Estos son los ganadores de la 65 entrega

Así se vivió la 65ª edición de los Premios Ariel 2023 en Guadalajara.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer a los ganadores de la 65ª entrega de los Premios Ariel, ceremonia realizada este sábado en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco.

A la gala asistieron personalidades como Leticia Huijara (presidenta de la Academia), Alejandro González Iñárritu, Daniel Jiménez Cacho, María Rojo, Karla Souza, Alfonso Herrera, Ely Guerra, Fátima Molina, Paulina Gaitán, Gerardo Trejoluna, Kristyan Ferrer, María Aura, Alberto Guerra, Ximena Romo, Ximena Sariñana, Fernando Bonilla, Raúl Briones, entre muchos más.

Esta 65ª edición del Ariel tuvo a cuatro mujeres y sólo un hombre compitiendo por los galardones de Mejor Película y Mejor Dirección. La sorpresa de la noche se la llevó la película ‘El norte sobre el vacío’ con el Ariel de oro a la Mejor película, ganándole a la película de terror ‘Huesera’, nominada en 17 categorías.

Alejandro González Iñárritu fue el gran ganador de la noche al obtener 8 estatuillas de 12 nominaciones; en conferencia de prensa, el cineasta criticó el recorte de recursos para el cine mexicano y celebró que haya más mujeres mexicanas haciendo cine.

Por su parte, Leticia Huijara también hizo un llamado a las autoridades federales a “retomar un diálogo abierto con la comunidad cinematográfica para realizar un análisis conjunto y garantizar el fomento (del cine) de manera autónoma y eficaz”.

Ganadores de los Premios Ariel 2023

Mejor Película

El norte sobre el vacío, Alejandra Márquez Abella

Mejor dirección

Alejandro G. Iñárritu (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

Mejor actor

Daniel Giménez Cacho (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

Mejor actriz

Arcelia Ramírez (La civil)

Mejor Largometraje documental

Dioses de México, Helmut Dosantos

Teorema de tiempo, Andrés Kaiser

Mejor revelación actoral

Emilia Berjón (Trigal)

Mejor película iberoamericana

Argentina, 1985 (Argentina), Santiago Mitre

Mejor fotografía

Darius Khondji (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

Mejor edición

Alejandro G. Iñarritu, Mónica Salazar (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

Mejor ópera prima

Huesera, Michelle Garza

Mejores efectos especiales

Raúl Camarena, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez y Juan Carlos Santos (Huesera)

Mejores efectos visuales

Guillaume Rocheron y Olaf Wendt (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

Mejor guion original

Abia Castillo y Michelle Garza Cervera (Huesera)

Mejor largometraje de animación

Home is somewhere else, Jorge Villalobos y Carlos Hagerman

Mejor diseño de arte

Eugenio Caballero, Roberto Bonelli, Daniela Rojas (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

Mejor maquillaje

Adam Zoller (Huesera)

Mejor vestuario

Anna Terrazas (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades)

Mejor cortometraje de animación

El año del radio, Samuel Kishi

Mejor cortometraje de ficción

Agustina, Luciana Herrera Caso

Mejor sonido

Nicolas Becker, Martín Hernández, Ken Yasumoto (diseño sonoro); Frankie Montaño, Jon Taylor (mezcla de sonido); Santiago Núñez (sonido director) por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Mejor cortometraje documental

Las nubes son de música, Enrique García Meza

Mejor música original

Camilla Uboldi (Zapatos rojos)

Mejor coactuación masculina

Raúl Briones (El norte sobre el vacío)

Mejor coactuación femenina

Úrsula Pruneda (Trigal).