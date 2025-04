“Pedir ayuda es una fortaleza": Minnie West y Diego Klein nos confiesan sus momentos más difíciles

En medio del éxito de su película, Loco por ella, Diego Klein revela hasta dónde ha llegado por amor; y Minnie West, el proceso de sanación que ha vivido tras la pérdida de su mamá.

Loco por ella unió a Diego Klein y a Minnie West en un momento personal importante; ella después de un largo proceso emocional para sanar la muerte de su mamá, Amparín Serrano, y él en la plenitud de su carrera, cosechando los frutos de su trabajo con éxitos como la serie Con esa misma mirada y la puesta en escena Siete veces adiós.

En entrevista exclusiva, el galán de telenovela nos confiesa cuáles han sido las locuras más grandes que ha hecho por amor, y ella nos abre su corazón para compartirnos su paso por una clínica psiquiátrica y lo que ha hecho para reconstruirse tras la pérdida.

“La salud mental es algo que a muchos les da miedo hablar y esta película pone sobre la mesa temas que son importantes y que deberían de normalizarse”, nos dijo Minnie.

EN EL MOMENTO QUE NECESITABA AYUDA, LA PEDÍ, SINO LO HUBIERA HECHO NO ESTARÍA AQUÍ -MINNIE WEST

La actriz habló sobre su estancia en la clínica psiquiátrica, cuya experiencia es muy cercana a lo que le sucede a Carla, su personaje en Loco por ella.

“Es bastante parecida, sólo que la mía (la clínica donde estaba internada) está en Los Ángeles, porque allá vive mi papá y me podía visitar, por eso me fui allá. Y fue muy parecida (a la de Carla) porque sí era como una casa. No es lo que todo mundo piensa, que estamos amarrados, eso no existe”.

Alfombra roja de Loco por ella Octavio Lazcano

“Todos pensarían que para mí sería como un trauma regresar a eso (a una clínica), pero no es así, porque para mí ir a esa clínica fue como estar en un espacio seguro, donde yo estaba segura, porque estaba trabajando mis traumas con gente profesional que me iba estar ayudando. Entonces; al contrario, fue padre regresar y sentirme otra vez en otro espacio cómodo y seguro porque sí se formó un espacio seguro con todo el equipo de la película”.

Minnie aseguró que pedir ayuda le salvó la vida: “Lo ven como una debilidad cuando en realidad es una fortaleza. No tiene nada de malo pedir ayuda. En mi caso, en el momento que vi que la necesitaba, evidentemente la pedí, ni siquiera lo dudé, para mí es algo normal, sino lo hubiera hecho no estaría aquí. Entonces, a la gente que esté dudando en pedir ayuda, la invito a que no dude, que lo haga, porque yo soy un ejemplo”.

Sobre si se identifica con su papel en Loco por ella, la actriz refirió: “Bastante. Para empezar, estuve en una clínica psiquiátrica, mi personaje tiene depresión y ansiedad, y en lo único que no me identifico con ella es que yo no tengo bipolaridad”.

Minnie West y Amparín Serrano

Tras la muerte de la reconocida diseñadora mexicana, Amparín Serrano, en agosto de 2022, Minnie West se alejó de la actuación para enfrentar su duelo, por ello este filme es como una forma de catarsis para ella.

“Sobre todo porque yo no quería volver a actuar después de lo de mi mamá y, de repente me di cuenta que cuando estaba realizando unas escenas y decían: '¡Corte!’, me entraba una tristeza horrible, porque en esos minutos que duraba la escena yo no era Minnie, la que tiene estrés postraumático, la que no tiene mamá, y cuando decían corte yo regresaba a serlo. Entonces me di cuenta de que la actuación es una escapatoria”.

“ME FUI A VIVIR A LONDRES PENSANDO QUE IBA A CONOCER A EMMA WATSON": DIEGO KLEIN

Por su parte, Diego Klein, nos compartió que también ha pasado por circunstancias difíciles en las que alzar la mano para pedir ayuda ha sido fundamental para salir adelante. “Sobre todo con situaciones familiares que he pasado, de pérdidas.

Creo que pedir ayuda es una fortaleza y hay que aprender a cambiar la narrativa porque la ayuda la necesitas igual, la pidas o no, sólo que al pedirla te permite abrir el diálogo, mostrar tu vulnerabilidad y empatizar”.

Aunque admitió que tiene muchas similitudes con Álvaro, su personaje en la película, aclaró: “Honestamente creo que yo no estoy en ese punto, a pesar de que hay cosas de mi carácter que le quedan muy bien a Álvaro, a mí me costó mucho trabajo llegar a ser tan afirmativo, este pensamiento de que cree que si le echa ganas se puede, yo no me lo creo”.

Y aunque se encuentra en un momento importante de su carrera, nos dijo que no tiene nada que ver con el hecho de “echarle ganas": “Tampoco creo que todo lo que me está pasando es lo que me va a traer la felicidad, ahorita se están recogiendo algunos frutos, pero no soy eso que está sucediendo. Sería muy injusto creer que el éxito es lo único que importa. Por ejemplo, a esta cinta, Loco por ella, si le va bien o no es aparte, a nosotros ya nos cambió la vida y fue un momento hermoso. ¡Para mí la peli ya es un éxito!”.