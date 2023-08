LCDLFM: Team Infierno cumple su palabra y se tatúan en programa en vivo

Integrantes del Team Infierno cumplieron su promesa que hicieron dentro de ‘La casa de los famosos México’ si libraban la ultima nominación y llegaban juntos a la gran final.

Wendy Guevara, Nicola Porcella, Sergio Mayer, Pocho de Nigris y Emilio Osorio, finalistas de LCDLFM, acudieron al programa ‘Cuéntamelo ya!’ y cumplieron su promesa de tatuare en vivo.

El Team Infierno cumplió su palabra y se tatuaron un trinche como símbolo de su “fidelidad y hermandad” que tuvieron durante 71 días de encierro y los hizo llegar a la gran final de ‘La casa de los famosos México’.

“Soy el primero que se va a tatuar. No me puso anestesia, somos guerreros, nos gusta el dolor”, dijo Poncho.

Por su parte, Wendy hizo reír a todos con su sentido del humor: “Yo no he ni desayunado, me voy a desmayar”.