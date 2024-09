¡Belleza peligrosa! Una top model reveló que estuvo al borde de la muerte por un peligroso método para adelgazar

Durante los últimos meses, se han popularizado diversas prácticas de riesgo que tienen como fin perder peso, dando paso a que surjan peligrosas tendencias de las que cada vez más jóvenes son partícipes. Una de las industrias que sin duda se ha visto más afectada por estos comportamientos es el mundo del modelaje, cuyas integrantes siempre están expuestas a estándares inalcanzables.

Es el caso de Lottie Moss, una famosa modelo, que además es hermana de Kate Moss, uno de los rostros icónicos de las pasarelas, quien rememoró su fuerte experiencia al intentar una de estas alternativas que prometen una silueta perfecta en cuestión de días.

Lottie Moss habló de su triste experiencia intentando perder peso que atentó contra su vida

Durante el último episodio de Dream On, el podcast del que Lottie Moss es titular, se sinceró sobre la ocasión en que tuvo que ser hospitalizada de emergencia como consecuencia de una fuerte reacción en su cuerpo ocasionada por Ozempic, un medicamento restringido para personas con diabetes, que se ha hecho popular por su supuesto efecto adelgazante.

“Hace unos meses no me sentía contenta con mi peso. Tenía una amiga y ella podía ayudarme, pero no fue como ir al consultorio de un médico a que me recetaran algo. Tienes que tomarte la presión arterial y hacerte pruebas, eso es lo que necesitas cuando tomas algo así", inició el relato de Lottie, quien admitió que llegó a este punto en un momento de desesperación donde tenía una percepción de sí misma completamente distorsionada.

Lottie Moss narró su aterradora experiencia con un fármaco para adelgazar Getty

La rapidez con la que se complicó la salud de Lottie en el afán de tener una silueta perfecta

Sobre cómo se convirtió en una práctica nociva de manera casi inmediata, la hermana de Kate Moss explicó que ni siquiera lo usó tanto tiempo, sino que su cuerpo simplemente no estaba preparado para esta sustancia debido a que no la necesitaba.

“Tomé una dosis más baja la primera vez, luego fui aumentando. Terminé en una cama durante dos días, me sentía muy mal. Eso no es una pérdida de peso saludable”, admitió Lottie, quien luego de atravesar esta experiencia que pudo haber terminado con su vida, se hizo consciente de que no podía seguir arriesgándose de esta manera en el afán de alcanzar la perfección.