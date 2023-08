¿Cuándo podría quedar en libertad Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena?

El asesinato de Selena Quintanilla

Las motivaciones de Yolanda Saldívar para matar a Selena , quien sólo grabó cinco discos a lo largo de su carrera, permanecen en el misterio, ya que la asesina siempre ha sostenido que es inocente y que el arma se le “disparó por accidente”, alegato que no pudo ser comprobada por las autoridades en el juicio.

Diversas teorías de conspiración han surgido desde entonces, pero lo único claro y comprobado es que Saldívar le estaba robando dinero a Selena, aprovechándose de sus puestos de presidenta de club de fans y gerente de las boutiques de la cantante.

Tras el asesinato de Selena , Yolanda Saldívar se entregó a la policía luego de nueve horas de negociaciones tras encerrarse en una camioneta y amenazar con matarse. El juicio, uno de los más mediáticos de la historia, concluyó cuando Saldívar fue encontrada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, aunque con una posibilidad de salir libre que poco a poco se acerca.

¿CUÁNDO PODRÍA SALIR LIBRE YOLANDA SALDÍVAR, LA MUJER QUE MATÓ A SELENA?

Fue el 23 de octubre de 1995 cuando Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua... pero con la posibilidad de salir en libertad condicional 30 años después, lo que significa que la mujer que le disparó a Selena podría ser elegible para este beneficio el 30 de marzo de 2025.

Esta fecha se acerca, y de hecho Yolanda Saldívar, aunque no ha querido ofrecer entrevistas desde su reclusión, envió una pequeña a Alex Rodríguez, de "¡Siéntese quien pueda!”, para confirmar que hará lo posible por obtener la libertad condicional. Quien fuera la asistente personal de Selena tendrá algunos puntos a su favor, pues se ha dedicado a estudiar Derecho durante su estadía en la en la prisión femenina Unidad Mountain View, en Gatesville.

UNA LIBERTAD CONDICIONAL QUE NO SE VISLUMBRA FÁCIL PARA SALDÍVAR

Yolanda Saldívar ha tenido una buena conducta en prisión y, de hecho, los familiares de Selena Quintanilla (su hermano AB y su papá, Abraham), han dejado en claro que no están ya interesados en lo que pase con ella y no interpondrán más recursos que alarguen su estadía en prisión; sin embargo, Abraham Quintanilla enfatizó que duda que Saldívar salga libre, pues no se ha mostrado arrepentida de su crimen y, de hecho, sigue alegando que es inocente.

Sin embargo, aunque la familia no se muestre interesada en que Saldívar siga en la cárcel, otras personas sí: miles de fans e incluso varias reclusas han amenazado de muerte a Yolanda Saldívar, pues no le perdonan el asesinato de Selena aunque hayan pasado décadas de ello. Si acaso Yolanda Saldívar sale libre, es posible que se desaten ataques enfurecidos de fans, ¿la dejarán disfrutar de su libertad?

LA VIDA DE YOLANDA SALDÍVAR EN LA CÁRCEL

Actualmente, debido a las constantes amenazas de muerte que recibe a diario, Yolanda Saldívar está recluida en una celda que mide 11 por seis pies, en un área apartada del resto de las internas.

En el 2021, se dio a conocer que Yolanda se desempeñaba como conserje en el centro penitenciario, aunque claro, con algunas restricciones. Durante el día, Saldívar puede estar unas horas en el área de esparcimiento, realiza sus labores como conserje y, al terminar su jornada, vuelve a su celda apartada. Será este 2025 cuando se sepa si su vida da un giro drástico o no.