Yolanda Andrade reapareció con un tanque de oxígeno y alarmó a sus fans: esto sabemos de su salud

Yolanda Andrade despertó preocupación entre sus fans al reaparecer en redes sociales con un tanque de oxígeno, lo que desató las especulaciones sobre una posible complicación en su salud.

El 2023 fue un año complicado para Yolanda Andrade en cuanto a su salud se refiere, pues la conductora de Montse y Joe sufrió un aneurisma cerebral que la mantuvo hospitalizada en varias ocasiones; incluso, se dejó ver en público con un parche en el ojo que apenas se quitó.

Recientemente, Andrade dio de qué hablar luego de que publicara hace unas horas un video inquietante que encendió las alarmas, pues en él aparece recibiendo tratamiento con oxígeno.

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Esto es todo lo que sabemos de la presentadora, quien se dejó ver en esta ocasión con un buen semblante y sin el parche en el ojo.

¿POR QUÉ REAPARECIÓ YOLANDA ANDRADE CON UN TANQUE DE OXÍGENO?

Fue la misma Yolanda Andrade quien, a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, le informó a sus fans que estaba atendiendo su salud con un nuevo tratamiento basado en el oxígeno, aunque no quiso brindar mayores detalles, sólo que estaba en manos de una doctora muy competente:

“Yo estoy muy impresionada porque no sabía lo que tenía y lo que se va a curar y arreglar”

“Tiene unos aparatos muy poderosos aparte del conocimiento, y estoy muy sorprendida de todo lo que me ha hecho, de todo lo que me ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud (...) no estoy recomendando un restaurante ni una faja, es algo médico”, expresó la famosa.

El hablar entrepausado de Yolanda Andrade no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes en la caja de comentarios le dejaron mensajes de aliento y deseos de una pronta recuperación.

Además del aneurisma que tuvo en el 2023, se desconoce si “Joe” enfrenta otro padecimiento, algo que dio a entender luego de que comentara que se encuentra sorprendida con este tratamiento, pues le ha ayudado a mejorar una afección que la estaba poniendo en riesgo.

“Yo estoy muy impresionada porque no sabía lo que tenía y lo que se va a curar y arreglar, muchas gracias por su atención”, concluyó.