Yailín ‘La más viral’ se peleó a golpes con otra mujer frente a su hija: el escandaloso VIDEO

Yailín “La más viral” no para de sorprender por su peculiar comportamiento explosivo en público. Ahora, la famosa rapera dominicana se lanzó contra otra mujer durante un partido de basquetbol, en donde también estaba presente su hija, Cattleya. ¿En qué estaba pensando?

Varios videos filtrados en redes sociales muestran el escandaloso momento del incidente. Uno de los más claros fue compartido por “Despierta América”, donde expusieron la situación.

¿Qué pasó con Yailín “La Más Viral”?

Tal parece que Yailín tuvo un desacuerdo con la mujer que estaba en el asiento de atrás en el público. Aparentemente, ella habría sido quien provocó a la cantante, pero esto no está claro debido a que en las grabaciones es imposible saber qué fue lo que se dijeron antes de la pelea.

Según “Telemundo”, el altercado provocó la suspensión temporal del juego.

Sabemos que la también influencer suele tener problemas y discusiones con frecuencia. La última vez fue en diciembre, en un tenso momento en que vivió con su ex novio, Tekashi 6i9ine. Él fue quien filtró las pruebas de la amenaza con un cuchillo.

Pero eso no es todo. Yailín tomó con humor esta situación a pesar de que se mostró violenta frente a su hija y, en Instagram, hizo una inesperada publicación.

¿Qué dijo Yailin “La Más Viral” por su pelea en pleno partido de basquetbol?

En sus historias, la artista de 22 años escribió: “Emmmm” junto a un emoji de una mujer encogida de hombros. El clip lo musicalizó con su canción “Dale 2”.

Yailín “La más viral” publicó el video de su pelea en Instagram y reaccionó. (Instagram @yailinlamaviral)

¿Se habrá burlado? Hasta ahora, esto es lo que se sabe de la situación. Estaremos al tanto si es que la misteriosa mujer o Yailín quieren ofrecer una declaración sobre lo que realmente pasó.

Eso sí, los usuarios se han dividido y han intentado hacer sus propias teorías sobre lo que ocurrió con comentarios como: “Muy independientemente de si tiene barrio o no, la tipa de atrás no debió molestarlos”, “El que está quieto se deja quieto, así de simple”, “Estas son las celebridades, no hombre, no, qué triste en lo que se ha convertido el mundo”, y “Eso, mi Yai. No nos dejamos de nadie”.