¡Ya no la niega! Jorge Salinas comparte con la nueva familia de la hija que procreó con Andrea Noli: FOTO

Durante años Jorge Salinas no reconoció a la hija que procreó en medio de una controversia, junto con la actriz Andrea Noli. Ni de forma afectiva, ni económica, se hizo responsable de la niña que ahora es una adolescente.

Finalmente, el tiempo es sabio y logró que el actor se reencontrara con la única de sus seis hijos con las que no tenía contacto.

Su hija Valentina Noli, quien no lleva el apellido del actor, se graduó, a sus 17 años, de la preparatoria en la International School of Querétaro – ISQ, Lo que llamó la atención y dejó asombrados a todos es que Jorge está vez no quiso perderse la ocasión especial.

Fue la jovencita Valentina quien decidió compartir a través de su cuenta de Instagram, la cual la tiene privada, una fotografía en la que aparece junto con sus padres Jorge y Andrea.

El emotivo retrato familiar fue también presumido por la actriz Andrea Noli. “Que orgullosa estoy de ti Valentina mía!!! Sigue logrando tus sueños, abriendo tus alas y vuela alto amorcito mío, que ahí estaré siempre para ti. TE AMO”, le escribió en la red social a su hija.

A la graduación también asistió la actual pareja sentimental de Jorge, la actriz Elizabeth Álvarez, junto con sus pequeños hijos.