William Levy y el íntimo momento que tuvo con este actor: ‘Tuve el honor de que me inyectara’

Además de William Levy , “Vuelve a mí" contará con Samadhi Zendejas como la protagonista femenina. Otros actores como Laura Flores y Fernando Ciangherotti completan el elenco de esta esperada telenovela donde podremos ver al galán cubano.

Fue justamente Fernando Ciangherotti quien relató a la revista “People en Español” un íntimo momento que tuvo con William Levy durante las grabaciones de “Vuelve a mí". Al parecer, Levy no duda al momento de hacerles favores a sus compañeros, desde apoyarlos en el trabajo hasta... Inyectarlos. ¡Así es!

FERNANDO CIANGHEROTTI Y EL DÍA QUE WILLIAM LEVY LO INYECTÓ

De acuerdo con las declaraciones de Ciangherotti para “People en Español”, está agradecido con William Levy por los detalles que ha tenido con él: “Conmigo tuvo detalles. Hay anécdotas; un día, en la mañana, me desperté y el aire acondicionado estaba helado. De pronto, me amarro las agujetas y me vino un dolor de espalda espantoso; entonces, llegué al set, el día que más escenas tenía todo el día y no me podía ni mover”, recordó.

“Tuve el honor de que me inyectara en mis no nalguitas el señor William Levy en el camerino”

“Todos me decían: ‘inyéctate, si te inyectas se te quita’. Entonces, William me dijo ‘traigo una inyección’ (...) la cosa es que tuve el honor de que me inyectara en mis no nalguitas el señor William Levy en el camerino. Que no me alivianó en nada, pero yo muy halagado”, continuó Ciangherotti sobre este momento íntimo.