Wendy Guevara llama ‘ridícula’ a Charlotte Lascuráin: así defendió a Kimberly La Más Preciosa

Kimberly La Más Preciosa se viralizó hace unas horas luego de que Charlotte Lascuráin anunciara que había denunciado a la influencer por presuntas amenazas y, como era de esperarse, Wendy Guevara salió en defensa de su amiga.

Como te contamos en TVyNovelas, Charlotte Lascuráin reveló en una charla con medios de comunicación que acudió al Ministerio Público de Iztapalapa para interponer un recurso legal en contra de Kimberly La Más Preciosa luego de que “La Perdida” tuviera un comportamiento preocupante durante los premios MTV MIAW.

“Cuando fui a los MTV MIAW, me empujó, me dijo muchas cosas feas, muchas palabras altisonantes. Después de eso yo asistí a la fiesta de Wendy y también me empujó, no sé si estaba bajo sustancias como el alcohol; posteriormente ella hizo un en vivo en donde dijo que cuando me viera ahora sí me iba a golpear”, detalló la youtuber en sus declaraciones.

Wendy Guevara , fiel a su estilo, reaccionó con humor a estos señalamientos e incluso tuvo un mensaje para Charlotte Lascuráin, a quien calificó de “ridícula”, ¡entérate!

ASÍ DEFENDIÓ WENDY GUEVARA A KIMBERLY LA MÁS PRECIOSA

Aunque Kimberly La Más Preciosa no se ha pronunciado sobre estas acusaciones debido a que se encuentra de viaje en Japón en compañía de su esposo, Óscar Barajas , Wendy Guevara no dudó en explotar contra Charlotte Lascuráin y hablar con ironía del asunto:

“Si yo ando abriendo el hocico a lo tonto de otras personas y a la mera hora lloro, pues no”

“Yo no sé, son problemas de Kimberly. A ver si no la encarcelan antes de que sea reina de la marcha. Anda en Japón, ni cómo la agarren, háblenle a la Interpol”, expresó, entre risas, la influencer.

Asimismo, Wendy tachó de “ridícula” a Charlotte al recordar que ella también ha insultado a otros influencers en sus transmisiones en vivo, pero ahora que a ella le tocó, entonces sí se quejó:

“Ella misma sabe que en las redes sociales siempre ha sido muy problemática, habla e insulta siempre a los demás influencers, entonces ya hasta que le hacen algo o así".

“Cuando tú eres cizañoso o eres una persona mala y grosera y atacas a otras personas sin saber, obviamente que va a haber reacciones de las otras personas y te tienes que aguantar”, expresó.