Fernando Colunga suelta inesperada respuesta frente a Nicola Porcella tras escándalo por polémicos audios

Este 4 de agosto, Fernando Colunga tuvo una mañana muy atareada en Televisa San Ángel.

Primero acudió como padrino del aniversario número 27 del programa Hoy, donde Fernando Colunga fue felicitado por su trabajo en la telenovela ‘Amanecer’, donde trabajó en algunas escenas con Andrea Legarreta.

El eterno galán de las telenovelas inauguró una sección en el programa Hoy, llamada la Cápsula del tiempo, donde conductores compartieron sus deseos para el siguiente año, con el fin de ver si todo se les convertirá en realidad.

Más tarde, Fernando Colunga estuvo en conferencia de prensa con sus compañeros de ‘Amanecer’ y habló del escándalo de Nicola Porcella...

Ante la prensa, Juan Osorio y su equipo presentaron el tema oficial de la telenovela “Amanecer”, una composición de Lalo Murguía. Los cuestionamientos fueron inevitables... Hace unos días, circularon audios de Nicola Porcella hablando de Fernando Colunga Entre otros temas, se escuchó a Nicola hablar de la supuesta orientación sexual de Colunga y su presunto sueldo como protagonista de ‘Amanecer’.

No pasó mucho tiempo para que Nicola saliera a dar la cara en sus redes sociales para extender su respeto por Fernando.

“Han sacado de contexto todo. Primero, no digo la palabra que dice ahí y todo el mundo se está colgando de eso. No digo nada de eso, allí está y pueden escucharlo”, dijo Nicola.

Así que Fernando Colunga decidió tomarlo como un ‘gaje del oficio’ y con buen humor, aseguró: “No desgasta, es lo divertido del negocio”.

“Después de todo esto que se suscitó con este señor (señalando a Nicola) he decidido que es mi vocero personal... Porque todo lo que el señor dice, todo el mundo lo replica, entonces, con todo cariño. Así vamos a trabajar, yo te digo, tú dices, y ahí nos vamos...”

Además, Colunga reconoció: “Un viernes con la familia es lo único que no puedes recuperar en la vida. A mí la vida me ha premiado con una familia muy bonita. Todos tenemos altas y bajas pero trato de sacar lo positivo, el trabajo me llama y me dice para dónde tengo que ir”.