Olivia Collins lloró tras eliminación de La Casa de los Famosos México y Ninel Conde remata: “La regó mucho”

Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México y tuvo las emociones a flor de piel.

En la postgala, Olivia rompió en llanto y Wendy Guevara y Ricardo Margaleff la contuvieron. Ahí les dijo:

“No entró Olivia Collins, entró Olivia de la Orta Colin (su nombre real)... Y bueno, salgo orgullosa de mi porque lo intenté, a pesar de circunstancias; no soy tan divertida, elocuente como muchos de ahí, porque de verdad hay mucho talento”.

“Me quedo agradecida, bendecida. Vencí mis miedos, lo que hice esta semana fue una revolución de emociones. Hay tanto talento allá adentro...”, dijo la actriz.

“La causalidad me trajo y lo viví, aprendí, me divertí, bailé, canté, me integré cuando quería y cuando no, a la fregada”.

Adrián Di Monte se siente respaldado por el público

El cubano fue claro: “Me quedé y fue un mensaje de la gente”. De hecho, Mar Contreras mencionó que ahora tenía miedo de que Di Monte volviera a ser nominado y salvado, pues eso lo convertiría en un habitante fuerte, respaldado por el público.

En tanto, Alexis Ayala reconoció de Adrián: “Contestó muy bien lo que decían, y tiene más fandom que cualquiera de las tres (que estaban nominadas)”.

“Esto fue un zangoloteo padre para afuera y dentro, y es un juego, no es personal. Fíjate cómo Ninel estaba y cuando la rescataron cambió de actitud, seguramente si nos toca, nos va a pegar. De aquí al miércoles decidiré quién y cómo”.

Por su parte, Ninel Conde opinó que Olivia Collins ‘la regó’

Olivia Collins Octavio Lazcano

Al platicar con Facundo, Ninel dijo que Adrián “a lo mejor pasó de panzazo”, en cuanto a votos del público. Sin embargo, también resaltó: “Y es que también Olivia peleó mucho con las mujeres y eso no le gusta a la gente. Ella la regó mucho, y no sabes cómo se puso en la cena, después agarró la onda pero sí la regó mucho y eso no le gustó a la gente; también se puso mucho con Elaine en la cena. Ahí fue donde yo dije ‘chispas, la está regando, eso no le gusta a la gente’...”.